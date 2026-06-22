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Un avión caza F-16 sobrevoló el cielo rosarino en la tarde de este lunes

Una de las unidades la Fuerza Aérea Argentina adquiridas por el gobierno nacional a fines de 2025 pasó por el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

22 de junio 2026 · 20:30hs
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El avión F-16 sobrevoló Rosario.

El avión F-16 sobrevoló Rosario.

Una inusual postal aérea sorprendió este lunes a Rosario cuando uno de los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina pudo verse sobrevolando la zona del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas en el marco de actividades de adiestramiento militar.

La presencia de la aeronave despertó curiosidad entre los vecinos y algunos amantes de la aviación que no tardaron en compartir imágenes y videos en redes sociales.

Las maniobras formaron parte de ejercicios programados vinculados al entrenamiento operativo de la fuerza. Además, la aeronave también estuvo presente en la localidad santafesina de San Lorenzo, a pocos kilómetros de Rosario.

Los F-16, recientemente incorporados por la Fuerza Aérea como parte del proceso de modernización de su capacidad de defensa, fueron considerados por el gobierno como un salto tecnológico significativo para el país.

Compra de los cazas F-16

Seis aviones F16 adquiridos a Dinamarca llegaron en diciembre pasado al país y fueron presentados por el presidente, Javier Milei, en Córdoba. Las aeronaves partieron de la base danesa de Skrydstrup el 28 de noviembre, realizaron una escala en la ciudad española de Zaragoza y tuvieron permiso de sobrevuelo por Brasil. El primer arribo a suelo argentino fue en Río Cuarto, Córdoba. La venta se realizó en cooperación con los Estados Unidos, que autorizó la transferencia de aviones F-16 de producción estadounidense.

Durante las primeras semanas tras su adquisición, las aeronaves fueron manejadas por pilotos extranjeros mientras se capacitaba a los locales. Hace tan solo unos días trascendió que pilotos argentinos realizaron por primera vez un vuelo en solitario de F-16, pero indicaron que el entrenamiento continúa.

Es que los aviones en cuestión incorporan el sistema Ilias, el cual de manera digital integra "inventarios, trazabilidad de componentes y mantenimiento de flota en un único entorno". Dicha arquitectura representa un salto tecnológico al que los militares argentinos aún deben adaptarse.

Por otro lado, se prevé que en diciembre de este año el gobierno nacional adquiera una nueva partida de estas aeronaves.

El F-16 fue diseñado en la década de 1970 por la compañía estadounidense General Dynamics y entró en servicio en 1978. Según indica la Fuerza Aérea estadounidense en su web, los aviones F-16 Fighting Falcon son de combate compacto y multifunción, “por lo que proporcionan un sistema de armas de alto rendimiento y costo relativamente bajo para los EE.UU. y las naciones aliadas”. Entre sus principales características se encuentra su desempeño destacado en el combate aéreo, maniobrabilidad y el radio.

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