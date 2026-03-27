Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas La Policía Federal realizó dos allanamientos en los que encontró 270 gramos de cocaína y 21 celulares. La banda la conformaban una madre y sus dos hijos 27 de marzo 2026 · 17:47hs

Territorio del barrio Triángulo y moderno donde la banda cometía todo tipo de delitos

Luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal y ordenados por el fiscal César Cabrera de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General, agentes de esa fuerza secuestraron cocaína, dinero, 21 teléfonos celulares y alhajas de oro en una casa de zona sudoeste.

Los efectivos también incautaron un automóvil particular Renault Clio, una motocicleta de baja cilindrada y elementos para fraccionar los estupefacientes. Los detenidos son una madre y sus dos hijos.

A esto, se sumaron tres trozos compactos de cocaína con un peso de 272 gramos, 79 envoltorios de nylon con dosis de cocaína lista para la venta con un peso aproximado de 30 gramos y 1 balanza de precisión. Además, se secuestró material de interés para la investigación. Los procedimientos fueron realizados en Santiago al 4200, que se sumaron a tres allanamientos en pasaje Chuquisaca al 2300.

En el operativo se detuvo a tres personas, identificadas como Jorgelina V., alias “La gorda Corina”, quien fue aprehendida junto con sus hijos Cristian R. y Mía R. Todos serán llevados a audiencia imputativa que se realizará en el Centro de Justicia Penal, con fecha y horario a confirmar.

>> Leer más: Preventiva para varios miembros de un grupo acusado de usurpar viviendas en barrio Plata Una línea contacta a este grupo familiar con las operaciones de Ariel "Guille" Cantero en barrio Plata. Puntualmente, el jueves 12 de marzo fue imputada, junto a otras 9 personas, Silvina Dantur, quien era jefa de una asociación ilícita y fue expareja de Cantero.