El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain

Sobre él pesa un pedido de prisión, acusado de cohecho y prevaricato. Se especula que el próximo paso es el jury y su reemplazo en el Juzgado Federal Nº 1

El Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles suspender al juez federal Gastón Salmain de sus funciones y dejó libre el camino para un probable jury de enjuiciamiento . En tanto, pende sobre él la prisión preventiva dictada a partir de causas de corrupción.

Una especulación que recorre los pasillos judiciales es que podría quedar en una situación compleja, tal vez detenido, en las próximas horas. Por lo pronto, se debe nombrar otro encargado del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario.

Al respecto, fuentes judiciales expresaron que habitualmente se espera que "se conforme el jury, se resuelva y luego se actúe en consecuencia" .

Salmain está procesado como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato en una investigación que le atribuye la manipulación de un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso .

Una de las causas que afronta Salmain es que, con la asistencia deloperador judicial Santiago Busaniche, se gestionaron influencias para que el magistrado ordenara al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la salida de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior entre septiembre de 2023 y abril de 2024, en pleno cepo cambiario.

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En esa causa, el juez suspendido está acusado de graves delitos que realizó, según los fiscales que lo investigaron, a cambio de una coima de 200 mil dólares, ya que habría firmado un fallo a pedido de un financista, Fernando Whpei, para permitirle el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

¿Salmain Conserva el sueldo?

En tanto, unos de los miembros del Consejo, César Grau, pidió que Salmain siga cobrando su sueldo mientras esté suspendido: “Tiene familia, tiene que mantener su sustento, y un juez está inhabilitado para volver a la profesión o ejercer el comercio”.

En el hecho del fideicomiso favorecido, Salmain sostuvo que Whpei habría mentido al delatarlo cuando declaró como imputado colaborador.

Su abogado, Yamil Castro Bianchi, también postuló que el caso es consecuencia de una férrea interna en el Poder Judicial, por la cual tiene previsto pedir que se cite como testigos para el juicio político a altos funcionarios, incluido el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti.

Repercusiones

Por su parte, la diputada provincial socialista Lionella Cattalini celebró la decisión del Consejo de suspender a Salmain y enviarlo a juicio político. Y sostuvo que "se trata de un paso fundamental para recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que nadie está por encima de la ley".

"El Consejo tomó una decisión firme frente a un caso de enorme gravedad institucional. Salmain no podía seguir ocupando un juzgado federal ni tomando decisiones que afectan la vida de los ciudadanos mientras enfrenta acusaciones tan graves de corrupción", afirmó.

La legisladora recordó que, desde el primer momento, denunció públicamente la situación y reclamó que el organismo avanzara sin demoras.

Cattalini resaltó que la suspensión era una medida indispensable para resguardar la credibilidad de la Justicia. "Cuando existen sospechas tan graves de corrupción, el silencio y la indiferencia no son una opción. Las instituciones tienen la obligación de actuar y el Consejo estuvo a la altura de esa responsabilidad", expresó.

"Ahora esperamos que el jurado de enjuiciamiento actúe con la misma celeridad y avance rápidamente hacia una definición. La sociedad necesita respuestas y no puede tolerar más demoras en un caso de esta gravedad", indicó.