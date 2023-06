Una mujer policía entre los detenidos por extorsiones y tiroteos

El suceso que derivó en la investigación y los allanamientos se registró el 19 de diciembre de 2022 cuando atacantes dejaron en la puerta de una casa del barrio Remedios de Escalada una nota amenazante, donde le explicaban a los ocupantes que para evitar un tiroteo a la casa debían pagar una alta suma de dinero, aportando en dicha nota un número telefónico al que contactarse. La vivienda tiene en la planta baja un local comercial y aparentemente ese era el blanco del ataque.

La madrugada del 27 de diciembre la misma casa fue blanco de un tiroteo que no dejó heridos, sólo daños contra el local comercial. El pasado 13 de junio la víctima manifestó que sufrió un nuevo hecho de abuso de armas. El hombre, de quien no se consignaron los datos, miraba televisión y cerca de las 4 escuchó varias detonaciones de arma de fuego, decidió no salir a la puerta y al hacerlo, ya pasadas las 6 de la mañana, vio varios impactos en el frente del local de la peluquería que posee en la planta baja.