La terrible extorsión al dueño de un taller: "Me piden 10 mil dólares por cada nieto" El dueño del local baleado esta madrugada denunció que es víctima de intimidaciones y balaceras desde diciembre de 2022. Le mandaron fotos de la familia. 15 de junio 2023 · 09:40hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital El taller de Jorge está ubicado en Méjico al 100. Esta madrugada balearon el frente del establecimiento, pero el martes ya habían atacado la casa del dueño.

Una familia de zona oeste de Rosario vive desde diciembre una pesadilla: es blanco de reiteradas extorsiones y sufrió al menos dos balaceras, una, el martes pasado, contra el frente de la vivienda que habitan en Méjico 148 y otra, la última, este jueves, contra el portón de acceso del taller de pintura a su cargo y que está ubicado a metros de la casa.

Jorge, de 73 años, contó esta mañana el mal momento que vive junto a su familia. “Una pesadilla terrible vivimos. No sé qué hacer. En diciembre me balearon la casa, me dejaron una bala y una nota pidiéndome 70 mil dólares. Me amenazaron por teléfono. Tuve custodia policial 30 días, pero eso terminó”, detalló consternado.

En diálogo con el programa "El primero de la mañana" de LT8, relató que “el martes 13 de junio a la mañana efectuaron siete disparos contra el frente de la casa y le dejaron una foto de mi familia. Y esta madrugada a las 3.30 me avisó la policía que en un galpón que tengo a la vuelta me tiraron dos tiros. Ahí tengo un taller de pintura para fábricas terminales”.

balean taller pintura02.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital “Tengo 16 empleados en el taller, tengo administrativos que no quieren venir a trabajar porque tienen miedo y que los baleen cuando entran o salen del taller. No sé qué hacer. Me mandaron fotos de mi familia y una nota donde me decían los nietos que tengo. Saben a qué escuelan van y me piden 10 mil dólares por cada nieto. Conocen todos mis movimientos”, subrayó Jorge.

>> Leer más: "En Rosario hoy en día cualquier paracaidista del delito se larga a hacer extorsiones" Asimismo, señaló que tuvo custodia policial en diciembre pero se fue y que ahora, después de los últimos hechos, volvió. “Todo sigue igual. Me balearon un galpón que tengo como depósito. Mi caso lo tiene Fiscalía, que está investigando. Iré hoy a ver qué me dicen. No sé que hacer. Tengo un hijo que ya se fue de casa, se quiere ir del país con toda su familia, los otros me piden que cierre. No puedo cerrar porque tengo empleados, qué hago con ellos”. así balearon al taller de México al 100.mp4 Finalmente, advirtió que no tiene forma de conseguir el dinero que le piden, ni vendiendo todo. "Además, a quién le vendo todo esto. Los ataques quedaron grabados por las cámaras. Se ve a un enmascarado que bajo de una moto, sacó el revólver y efectuó dos tiros. En mi casa tiraron desde el medio de la calle, las balas pegaron en la planta baja y en la alta”, concluyó.