Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

La zona apuntada por narcomenudeo tiene antecedentes al menos desde 2019. Una joven resultó detenida y un hombre escapó arrojando cocaína en su huida

En un nuevo procedimiento en barrio Godoy , efectivos del Comando Radioeléctrico secuestraron más de 700 gramos de cocaína y otras drogas y una mujer de 19 años resultó detenida en el operativo en la zona de Monte Flores al 6900. Un llamado al 911 habría alertado previamente sobre la venta de estupefacientes en la zona.

El aviso anónimo refirió que en el lugar había armas de fuego y municiones. La policía vio a un hombre de vestimenta oscura que trepó por los techos y arrojó un bolso de color rojo en su fuga. En el domicilio se encontraba una mujer identificada como Milagros Ayelén L. , de 19 años, que fue detenida.

Con respecto al bolso, se encontraron allí trozos de material blanquecino similar a la cocaína y envoltorios con el mismo material fraccionado. También hallaron bolsas de material sintético rosa, similar al tusi , 14 cartuchos de calibre 9 mm, dos balas de calibre 32, una balanza de precisión, una libreta con anotaciones y elementos utilizados para armar las dosis.

La mujer aprehendida fue trasladada a la comisaría 32ª . La droga fue enviada a la sede de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), cuya prueba de campo arrojó como resultado que se habían secuestrado 735 gramos de cocaína, 20 gramos de mescalina, 20 gramos de brolanfetamina y 2,6 gramos de marihuana.

Un llamado repetido sobre drogas

En esa zona del barrio Godoy operan desde hace al menos 6 años distintos grupos de venta de drogas. En junio de 2022 fue asesinado Ayrton David Suarez en un pasillo del Fonavi. En ese lugar ya había entonces un punto de comercialización. La víctima habría ido a comprar cocaína que pagó con dinero falso o menor cantidad de la que debía y por eso lo balearon.

Una crónica de La Capital de 2022 reflejó lo que decían los vecinos. "Está la onda ahí, fue a comprar y lo mataron porque ponele que salía 200 y quiso pagar con 100", dijo un hombre que disfrutaba el sol del mediodía tomándose una caja de vino. Otro comentó una segunda posibilidad con el mismo trasfondo: "Les mataron a un cliente para que no vendan más, les tiraron un muerto ahí para que después venga otro y se ponga a vender en otro lugar".

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Según los vecinos, desde 2019 se reciben en la zona cargamentos de droga que una mujer asesinada, Débora Andino, vendía en el Fonavi mismo o en el ingreso de uno de los pasillos del complejo.

Antes de este último crimen se había registrado otro asesinato en un contexto parecido. Fue precisamente un año atrás, el 16 de junio de 2021, cuando Rubén Ramón Rendil (54) fue ejecutado a balazos. El ataque fue en su propia casa, ubicada sobre Monte Flores al 7100, frente a los Fonavi.