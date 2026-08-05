Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Alejandro Falcón, quien dirigía hasta hace pocos días la División Antidrogas Córdoba, fue imputado en ese distrito por peculado, hurto calificado y recepción de dádivas. También investigan robos en allanamientos y protección a narcotraficantes.

El ex jefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario y hasta hace unos días a cargo de la División Antidrogas Córdoba, comisario Alejandro Falcón, permanece detenido desde hace una semana en la cárcel de Bouwer tras ser imputado por una serie de presuntos delitos: peculado, hurto calificado, recepción de dádivas y destrucción de documento público.

La orden de captura fue resuelta por el juez federal Carlos Ochoa, a cargo interinamente del Juzgado Federal N° 1, luego de un pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian. La investigación comenzó semanas atrás, cuando una subalterna denunció que desde que Falcón llegó a la jefatura de la sección Antidrogas de Córdoba, a mediados de 2024, comenzaron a producirse una serie de presuntos delitos: robos de droga y dinero en los allanamientos, protección a narcos, y la utilización de los móviles para fines personales.

Cuando la Justicia Federal comenzó a investigar esta causa se topó con que algunos subalternos dijeron que no querían declarar porque tenían temor, a lo que se sumó que la denunciante aseguraba que estaban a punto de removerla a Corrientes, lo que ella entendía como una represalia. Ante esto, el fiscal Hairabedian solicitó la prisión domiciliaria preventiva de Falcón , para que todos los policías federales de su dependencia pudieran declarar sin miedo.

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No obstante, el juez respondió con una medida más extrema: directamente firmó la captura de Falcón para su posterior traslado a la cárcel de Bouwer. En otro apartado de la investigación, se indagó en la condición financiera y patrimonial de Falcón. Por ahora, los informes dan cuenta de que no tiene registrados bienes ostentosos y que acumula diversas deudas a raíz de distintos créditos que ha ido tomando.

Según el periodista Juan Federico, que investigó el tema en profundidad, Falcón negó la acusación y dijo que en uno de los operativos en los que habría faltado dinero él no estuvo presente (insistió con que lo pudieron confundir con otro policía federal que sería muy parecido a él), que jamás se enriqueció, que a los cachorros se los quiso regalar el dueño y los policías los llevaron para adiestrarlos en la búsqueda de estupefacientes, y que al móvil lo utilizó para poder mudarse de Rosario a Córdoba.

En cuanto al dato que mayor preocupación generó en la investigación, la supuesta protección a narcos, otras fuentes de la Justicia Federal aseguraron que esta no es la primera vez que llega una denuncia en contra de Falcón. Y que, según lo que vienen observando otros comisionados, ha llamado la atención que hace meses esta división no genera grandes golpes a bandas narcos en Córdoba.

Su trabajo en Rosario

La investigación determinó que Falcón habría utilizado un vehículo oficial para viajar a Rosario, fraguando los viáticos de nafta y alterando el kilometraje; en dos procedimientos se habría detectado el faltante de dinero (en uno de estos operativos se rompió un acta de secuestro para rehacer otra, con un monto menor de dinero incautado); y en otro procedimiento los policías se habrían quedado con dos cachorros raza pitbull que eran propiedad de un detenido.

Uno de los casos resonantes que realizó cuando estaba al frente de la división Drogas en Rosario, en mayo de 2021, fue la investigación sobre el homicidio de Nicolás "Fino" Ocampo, otrora mano derecha del narco Esteban Alvarado.

En ese caso la investigación de la causa principal, a cargo del juzgado federal de Carlos Vera Barros, se trató de la comercialización de drogas sintéticas. Así, en las mas de 20 líneas intervenidas en la investigación se estableció que la misma persona alojada en la cárcel que habría participado en la gestión del asesinato de Nicolás Ocampo participaba en el armado del atentado a un empresario del rubro de suplementos dietarios por encargo de otro comerciante del rubro. Ese crimen iba a concretarse el 10 de mayo de 2021, pero horas antes se realizaron distintos allanamientos que impidieron la concreción del atentado. También se detuvo al empresario Lucas F., como presunto instigador del homicidio que se evitó. En este sentido, a ese empresario se lo imputó de haber participado del plan junto a dos de los cuatro imputados por el crimen del Fino Ocampo.

Una vez concluida la investigación el por entonces jefe de Drogas de Rosario, Alejandro Falcón, expresó: “En los domicilios allanados el 10 de mayo se logró desbaratar la organización que se dedicaba al narcotráfico y al sicariato”. Y agregó: “Quien se encontraba detenido le encomendaba a su esposa el pago de los sicarios, con movilidad y todo. En esta investigación están mencionados cabecillas de importantes grupos criminales de distintas bandas que reclutaban a los sicarios entre la gente disponible y la mano de obra calificada, encargaban trabajos menores a lo que llamaban el «pintado de casas» y trabajos de otro tipo como las muertes”.