Crimen del policía federal en Rosario: dos demorados, un arma desaparecida y presunta venta de drogas

La fiscalía confirmó que los efectivos federales del Plan Bandera intervinieron ante una presunta maniobra vinculada al comercio de estupefacientes

Un operativo contra una presunta venta de drogas terminó con un policía federal muerto

La investigación por el crimen del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Arnaldo Manfredi comenzó a arrojar las primeras precisiones oficiales. Este viernes, autoridades provinciales y judiciales confirmaron que el efectivo formaba parte de un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales, en el marco del Plan Bandera, cuando fue baleado en Barrio Banana.

El hecho ocurrió el jueves por la noche en la zona de 27 de Febrero y Gutenberg. Además de Manfredi, de 30 años, otro integrante de la fuerza federal resultó herido y permanece internado.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, calificó el episodio como "un hecho gravísimo" y expresó el acompañamiento del gobierno provincial a la familia de la víctima y a las fuerzas federales.

"Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal que formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y provincia. Este mismo trabajo que salimos tantas veces a agradecer y valorar en las buenas, vamos a acompañarlo en este momento malo. Nos sentimos parte, vivimos la pérdida junto con ellos ", sostuvo el funcionario.

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Además, remarcó la importancia de la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad en Rosario. "Acompañamos a la familia y a la familia de las fuerzas federales agradeciendo el trabajo conjunto", agregó.

La investigación

Por su parte, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, confirmó que la causa es investigada de manera coordinada entre la Justicia provincial y la federal.

"Tenemos una investigación en marcha que estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía Federal y la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas. Tenemos una persona fallecida de las fuerzas de seguridad y otra persona herida", indicó.

El funcionario detalló que se realizan múltiples medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y pericias balísticas.

Según explicó Merlo, los agentes integraban personal afectado al patrullaje del Plan Bandera y detectaron una situación sospechosa en la vía pública. "Ven personas con una actitud extraña, se bajan a realizar unas tareas e inmediatamente reciben impactos de arma de fuego", señaló.

De acuerdo con los primeros elementos reunidos por la investigación, los policías habrían intervenido ante una presunta maniobra vinculada al comercio de estupefacientes. "Fue un patrullaje en la zona. Ven la maniobra e intervienen", explicó Merlo.

El fiscal indicó además que los efectivos se encontraban uniformados, aunque aclaró que en el momento del procedimiento llevaban camperones, una circunstancia que forma parte de la reconstrucción de los hechos.

En paralelo, los investigadores toman declaración al resto del personal policial que participó del operativo junto a los agentes atacados.

Dos personas demoradas

Merlo confirmó que actualmente hay dos personas detenidas en averiguación de posibles vínculos con el ataque. "Tenemos a algunas personas, dos, en calidad de arresto para ver si pueden tener vinculación o no con el hecho", explicó.

Según precisó, ambas fueron identificadas cuando ingresaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y no en la escena del crimen.

"No fueron aprehendidos en el lugar sino cuando ingresaron al Heca para determinar si pueden estar involucrados o no. En el transcurso de las próximas horas vamos a tener mayores precisiones", sostuvo.

El fiscal pidió prudencia debido al estado inicial de la investigación y evitó adelantar hipótesis concluyentes.

El arma desaparecida

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que Manfredi fue hallado sin su arma reglamentaria. "Al policía federal se lo encuentra sin su arma reglamentaria y será tarea de la investigación esclarecer esta circunstancia", señaló Merlo.

Ese elemento forma parte de las líneas de trabajo abiertas para reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar quiénes participaron del hecho que terminó con la muerte del agente federal.

Mientras tanto, continúan los peritajes y el análisis de evidencia para esclarecer uno de los hechos más graves registrados en Rosario en las últimas semanas, en el que un integrante de las fuerzas federales fue asesinado durante una intervención vinculada, según las primeras hipótesis, a una maniobra de narcomenudeo.