La Capital | Policiales | crimen

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con varios casos similares

En el complejo Fonavi donde este lunes fue asesinado Maximiliano Gómez, de 20 años, en 2022 y 2023 fueron acribillados cuatro amigos de entre 14 y 16 años

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

21 de octubre 2025 · 15:22hs
Maximiliano Nahuel Gómez

Maximiliano Nahuel Gómez, de 20 años, víctima del crimen de este lunes en el Fonavi de Rouillón y Seguí. 

El homicidio de un joven de 20 años ocurrido este lunes en el Fonavi de Rouillón y Seguí puede inscribirse en el dramático historial que reúne a varios chicos asesinados en los últimos años entre aquellas torres de la zona sudoeste. El caso más reciente tiene puntos en común con los crímenes de cuatro amigos, sucedidos entre 2022 y 2023. Todos eran del barrio y habían asistido a la misma escuela, ubicada frente al complejo de viviendas en el que fueron atacados a tiros. También, de acuerdo a los avances en las investigaciones de cada caso, todos los crímenes estuvieron vinculados a conflictos por la venta de drogas.

Maximiliano Nahuel Gómez fue acribillado a las 16 del lunes en Juan XXIII al 5600, a metros de las torres del Fonavi de Rouillón y Seguí. Un rincón del barrio Triángulo que cuenta con varios comercios y movimiento de vecinos que, a su vez, adoptaron nuevas formas de cuidado ante problemas de seguridad que persisten. Desde arrebatos hasta situaciones más complejas como la que se dio este lunes a plena tarde, cuando el joven de 20 años fue baleado en el pecho y la cara.

>> Leer más: Un joven fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

A los pocos minutos fueron detenidos dos jóvenes apuntados como sospechosos, a quienes les secuestraron droga fraccionada para la venta al menudeo. Detalles que sirvieron para darle un marco, aunque preliminar, al homicidio de Gómez. El contexto se asemeja al que envolvió a los asesinatos de Laureano Pena, Eric Galli, Valentín Solís y Milton Carballo, cuatro amigos víctimas de una saga violenta que hoy permanece en la memoria de los vecinos y en las paredes del barrio con pintadas que los recuerdan.

Los jóvenes y la escuela

La zona del Fonavi de Rouillón y Seguí presenta características particulares, típicas de los complejos de viviendas sociales. Entre las torres se forman pasillos que algunos vecinos eligen esquivar y que también se consolidaron como espacios propicios para la venta de drogas. Lo mismo ocurre con el Playón del Encuentro, un espacio municipal que incluso fue escenario de uno de los asesinatos de esta saga. En frente, sobre el pasaje Sanguinetti que atraviesa el Fonavi, está la escuela Lola Mora a la que habían asistido los cinco chicos.

>>Leer más: Pupitres vacíos y profundo dolor en el barrio donde mataron a dos adolescentes

Este lunes, tras el asesinato de Maximiliano Gómez, el docente y delegado de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello, publicó en sus redes sociales una reflexión vinculada a la muerte de jóvenes en Rosario. “Para los profesores de la escuela Lola Mora era Maxi, uno de sus alumnos que tuvo que dejar la escuela. Otro más que cae bajo las balas de la violencia narco. Otro pibe al que le arrebataron el presente y el futuro. Más allá de los discursos oficiales, la pobreza y la violencia siguen haciendo estragos en las barriadas rosarinas”, decía parte del descargo que finaliza con una consigna con más de diez años y ya histórica: “Basta de matar a nuestros alumnos”.

78695871.jpeg
El Playón del Encuentro, frente a la escuela Lola Mora

El Playón del Encuentro, frente a la escuela Lola Mora

La comunidad educativa de la escuela Lola Mora, y de otros establecimientos de la zona, siempre se conmovió ante la muerte violenta de sus alumnos. En noviembre de 2022, cuando fueron asesinados Eric Galli y Valentín Solís, cerraron por duelo y después se realizaron asambleas para indagar en una problemática que públicamente se resumía en un conflicto entre bandas. En las historias de esos alumnos aparecían las complejidades de esas tramas, en la que no siempre los chicos asesinados estaban relacionados directamente al delito. Un vínculo de amistad o familiar podía alcanzar para que estos jóvenes terminaran expuestos a la violencia, como de hecho pasó en algunos de estos casos.

Violencia y crímenes en el Fonavi

Todavía hoy permanece entre los vecinos del Fonavi aquella saga entre 2022 y 2023 dejó a cuatro amigos asesinados. El primero fue el 12 de octubre de 2022, cuando al anochecer Laureano Lionel Pena, de 16 años, fue asesinado a tiros cuando estaba sentado en un banco del Playón del Encuentro. Tiempo después un grupo de amigos del chico contaron a La Capital que aquella noche era la primera en la que Laureano se había puesto a vender drogas en ese lugar.

>> Leer más: Cuatro amigos asesinados en el mismo barrio: "El jefe se mete en quilombo y deja morir a los pibes"

El derrotero continuó el 23 de noviembre de 2022 a las 21, cuando una chica de 15 años y un chico de 14 años sobrevivieron a un ataque a tiros desde una moto. Horas después, ya el 24 de noviembre por la tarde, a unos cincuenta metros del Playón del Encuentro fueron asesinados Eric Galli y Valentín Solís, de 15 y 14 años. Eran amigos de Laureano y, como también había ocurrido con él, al ser atacado estaban con Dante R. Un pibe de 15 años que en las investigaciones judiciales aparecía en el centro del conflicto por venta de drogas en el Fonavi. Casi un año después, en agosto de 2023, la madre de Dante fue asesinada a tiros cuando estaba junto a su pareja dentro de un auto en una calle cortada de la villa La Boca.

Los4.jpg
Laureano, Valentín, Eric y Milton, amigos asesinados en los Fonavi de Rouillón y Seguí entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Laureano, Valentín, Eric y Milton, amigos asesinados en los Fonavi de Rouillón y Seguí entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Cuando ocurrió el doble crimen de Eric y Valentín, el primero en llegar al lugar fue su amigo Milton Luis Carballo, de 15 años. El 11 septiembre de 2023 fue asesinado a tiros a los pies de la escalera 14 del Fonavi, al igual que los otros dos. Sus familiares, en aquel entonces, contaron a La Capital que luego de lo que pasó con sus amigos, y por el impacto de verlos morir, Milton había tenido un cambio rotundo en su comportamiento. Enmarcaron esa situación en una problemática de salud mental que no fue atendida con la complejidad que ameritaba, a pesar de los reiterados pedidos de su madre y de un oficio del Tribunal Colegiado en Familia Nº 3 para que la policía lo trasladara a un centro de salud.

>>Leer más: La familia del chico asesinado en zona sudoeste había pedido ayuda tras los crímenes de tres amigos

Entre aquellos crímenes y el asesinato de este lunes pasaron más de dos años y una reconfiguración en el esquema de delito complejo en Rosario. Algo de eso se tradujo en las primeras versiones tras el asesinato de Maximiliano Gómez. Dylan F., uno de los detenidos tras el crimen, aparece en investigaciones judiciales por su posible vínculo con la organización conocida como la banda de Los Menores, de renombre en los últimos dos años por su precipitado crecimiento. En abril pasado fue uno de los 34 jóvenes demorados en una requisa realizada en una cancha de fútbol del barrio 7 de Septiembre, epicentro del grupo. Mientras se analiza su presunta vinculación en el asesinato de Gómez, los investigadores buscan establecer si también participó otro joven que está prófugo y relacionado a la misma banda.

Noticias relacionadas
P.I. detenido por el crimen de Cicarelli, en Moreno y el río Paraná

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Los familiares protestaron por el crimen en 2023 frente al Centro de Justicia Penal.

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Jesús Ledesma tenía 65 años. Fue visto por última vez el 6 de julio de 2022. Un año después surgieron las pistas de un crimen.

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El crimen de Mijail, cuyo juicio comenzó este jueves, ocurrió en enero de 2022 en el barrio Godoy. 

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Tmbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

Tmbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

En el complejo Fonavi donde este lunes fue asesinado Maximiliano Gómez, de 20 años, en 2022 y 2023 fueron acribillados cuatro amigos de entre 14 y 16 años
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa
Policiales

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Ovación
Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

La polémica reflexión de Jurgen Klopp sobre los argentinos: Crecieron en una casa sin ventanas

La polémica reflexión de Jurgen Klopp sobre los argentinos: "Crecieron en una casa sin ventanas"

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Policiales
Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa
Policiales

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

La Ciudad
Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha
La Ciudad

Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Milei reacomodará el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política

Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Bessent sobre Argentina: No queremos otro Estado fallido en América Latina
Política

Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Economía

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?
Política

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica
Política

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo
POLICIALES

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas