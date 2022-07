"Pagá o te zarpamos la familia": dos imputados por extorsionar y balear un supermercado

Dos jóvenes fueron imputados en el marco de una investigación por extorsionar a un comerciante de barrio Tablada , a quien le balearon la casa y su negocio. Uno de los autores fue identificado por una entrega controlada y otro por una causa de otra balacera. "No llames a la yuta, tenés que pagar o si no te zarpamos la familia", decía una de las amenazas recibidas.

El 7 de julio pasado, el propietario del supermercado "Corazón", ubicado en Grandoli al 4100, llegó al negocio y al abrir se encontró con una carta. "No llames a la yuta, tenés que pagar o si no te zarpamos la familia", decía el papel, que además estaba acompañado de un número de teléfono. En esa ocasión el hombre no le dio importancia al mensaje y rompió el papel.