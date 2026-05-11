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Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe

Tiene 27 años y lo acusan del crimen de Tomás Juárez, un joven de 18 años baleado en el pecho en el barrio Alto Verde. El asalto fue en el mismo distrito

11 de mayo 2026 · 21:18hs
La audiencia imputativa por robo y homicidio se realizó en los tribunales de Santa Fe. 

La audiencia imputativa por robo y homicidio se realizó en los tribunales de Santa Fe. 

Un joven fue imputado como autor del homicidio de Tomás Agustín Juárez, de 18 años, quien fue ultimado con un disparo en el pecho en enero pasado en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, en lo que fue el segundo crimen del año en esa ciudad. Al acusado, a quien conocen por su apodo de Hamburguesita, también se le atribuyó un robo calificado en el mismo barrio costero de la capital provincial.

La investigación está a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, quien imputó los delitos en una audiencia realizada el domingo ante el juez José Luis García Troiano. El acusado es un joven cuyas iniciales son A. D. R., detenido el miércoles pasado en el marco de ocho allanamientos simultáneos realizados en Alto Verde por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). En el operativo se incautaron municiones calibre 38, dinero en efectivo, celulares, envoltorios con cocaína y una planta de cannabis.

El crimen de Juárez ocurrió el viernes 16 de enero en una casa del pasaje 5 de Mayo, entre Ricardo Centurión y Aldo Bunting. Esa mañana una vecina llamó al 911 para avisar que un joven agonizaba con un disparo en el pecho en esa cuadra. Los primeros policías en llegar le realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia. Entonces se constató que una bala le había ingresado por la espalda y se había alojado en la zona de la clavícula.

El muchacho falleció tras su arribo al hospital Cullen. Sus familiares dijeron entonces que tenía problemas desde hacía tiempo con un grupo de jóvenes del barrio. El fiscal planteó en la audiencia que el ataque se produjo minutos antes de las 8 cuando Hamburguesita, “con intención y voluntad de matar a la víctima”, le disparó con un arma de fuego calibre 38 special y el proyectil lo impactó en el pecho.

Por ese ataque, el fiscal Giavedoni le atribuyó al imputado la autoría del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A eso sumó otros delitos: el de coautoría de robo calificado cometido con un arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y por ser en poblado y en banda y el de amenazas coactivas calificadas.

Robo en banda

Esto último, debido a un robo cometido junto a otras tres personas en una casa del pasaje número 3. Los ladrones golpearon la puerta y una de las dos mujeres que vive en el lugar salió a abrir. Entonces, los cuatro hombres ingresaron de manera violenta, agredieron a las víctimas y las amenazaron con un arma de fuego, indicó el funcionario.

Los asaltantes se apropiaron de 200 mil pesos, dos teléfonos y una garrafa de 10 kilos. Se fueron del lugar caminando, bajo amenazas a las mujeres a quienes les dijeron que si denunciaban lo ocurrido volverían a buscarlas.

Tras la audiencia A. D. R. quedó detenido a la espera de la definición de la medida cautelar, cuestión que se tratará este miércoles en los tribunales santafesinos. El fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva del acusado.

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