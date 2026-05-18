La Capital | La Ciudad | empresa

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

La compañía Hidrovia do Brasil, dedica a la prestación de servicios de logística e infraestructura naval, emitió un comunicado tras el accidente fluvial de este domingo

18 de mayo 2026 · 17:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
El remolcador perdió una hilera de barcazas al chocar contra el buque anclado. 

El remolcador perdió una hilera de barcazas al chocar contra el buque anclado. 

La empresa Hidrovia do Brasil, propietaria del remolcador que embistió este domingo a un buque de ultramar que se encontraba anclado hacía varios días frente a la costa de Rosario, compartió un comunicado tras el accidente.

Las embarcaciones involucradas fueron el buque de ultramar Ginga Bobcat (de bandera panameña) y el remolcador HB Perseus (de bandera boliviana), que navegaba comandando un extenso convoy de barcazas aguas abajo con destino a la ciudad de San Nicolás.

La empresa Hidrovia do Brasil, dueña del HB Perseus, comunicó que la compañía está intentando esclarecer qué falló. "Hidrovia do Brasil informa que se encuentra investigando las circunstancias del incidente ocurrido con una de sus embarcaciones en el río Paraná, en la zona de Rosario, Argentina", aseguraron.

"La empresa está colaborando con la Prefectura Naval Argentina para esclarecer lo ocurrido. La seguridad de las personas, de las operaciones y la protección del medio ambiente son prioridades absolutas para Hidrovia do Brasil", concluyó la compañía.

Por otro lado, La Capital accedió a las imágenes de la cámara fija que está en el remolcador, donde se ve cómo se partió en dos el convoy de barcazas tras impactar al buque Ginga Bobcat frente a Rosario.

WhatsApp Video 2026-05-18 at 15.37.38

El choque

La colisión se produjo este domingo alrededor de las 17 en plena zona de navegación frente al área central de Rosario, uno de los sectores de mayor visibilidad desde la costa. El buque de gran calado que estaba anclado en zona de rada (habilitado para el fondeo) advirtió la situación y tocó insistentemente su bocina para intentar que el remolcador lo eludiera. Sin embargo, la maniobra no alcanzó para impedir el impacto. El choque fue fuerte y tuvo una consecuencia inmediata: por el impacto, varias barcazas se desprendieron de su remolcador.

2026-05-17 choque barcos1

La escena resultó todavía más llamativa porque, justo en el momento del impacto, un tercer buque carguero pasó en paralelo a las dos embarcaciones por la margen del río que da hacia la ciudad. Esa proximidad sumó tensión a una secuencia que, por pocos segundos, concentró a tres embarcaciones de gran porte frente a la costa rosarina.

Todo indica que el remolcador se vio obligado a apartarse del canal principal de navegación para ceder el paso de manera segura a este tercer buque de gran porte que también venía de bajada.

>>Leer más: Insólito: el buque que chocó frente a Rosario ya había tenido otra colisión en el Paraná 12 días antes

Pudo ser una tragedia

“Evidentemente, el remolcador ha sufrido una avería durante la navegación que lo llevó a chocar contra un buque mercante fondeado. Pudo ser un accidente terrible, con pérdidas de vidas humanas y también para el medio ambiente”, señaló este lunes Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara).

En declaraciones a LT8, Ramírez brindó una opinión sobre el choque ocurrido este domingo a la tarde en el río Paraná frente a la costa central de Rosario entre un remolcador de barcazas y un barco químico fondeado a la altura del Centro Municipal de Distrito Centro.

“Si el remolcador cortaba las anclas de fondeo, ese buque hubiese quedado a la deriva. Hasta que encienden máquinas automáticamente queda fuera del canal. Pudo ser una tragedia. Desde nuestra organización prendemos las alarmas para ver hacia donde nos dirigimos con el crecimiento de las banderas limítrofes sobre la navegación argentina, nos vemos más expuestos a estos accidentes”, remarcó Ramírez.

El representante de los conductores navales recordó que el buque chocado ayer mientras estaba fondeado frente al centro de Rosario, “es el mismo barco que sufrió un accidente en Campana. Otro buque que estaba llegando perdió maniobrabilidad y lo chocó. Ese barco, tras hacer todos los trámites correspondiente, salió de Campana, se detuvo en Rosario y lo chocó un remolcador. Parece a propósito, pero fue así”.

>> Leer más: Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Ramírez recordó que su gremio agrupa a todos los jefes de máquinas de todos los buques de todo el país, “en toda la vía de navegación troncal como en el sector pesquero”, y tras cartón apuntó contra el gobierno nacional por una serie de iniciativa que tienen como objetivo un ajuste que redundará en inseguridad para navegar por el río.

Noticias relacionadas
Las cifras sobre suicidios encienden las alarmas en Santa Fe y en todo el país

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

El choque de embarcaciones se produjo a la altura de la costanera central

Choque de embarcaciones frente a la costa de Rosario: "Pudo ser una tragedia"

El choque se registró alrededor de las 6.45 de la mañana.

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

El aspecto más novedoso del paquete legislativo está vinculado a la digitalización del sistema y la implementación de un esquema de “transporte flexible”.

Nuevo transporte: proponen sistema "flexible", colectivos a GNC y biodiésel

Ver comentarios

Las más leídas

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Lo último

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

Tres mujeres y un hombre fueron detenidos por encubrimiento agravado en la causa por el asesinato de Gustavo González. El vehículo fue ubicado luego de que un sistema de videovigilancia analizara imágenes de 31 cámaras de Rosario y la región.

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
La Región

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja

Seguridad en Santa Fe: el nuevo paquete que endurece medidas judiciales y policiales

Por Facundo Borrego
Política

Seguridad en Santa Fe: el nuevo paquete que endurece medidas judiciales y policiales

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas
Policiales

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 
Policiales

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central vs. Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial
Ovación

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Murió Raúl Castronovo, el goleador rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

Murió Raúl Castronovo, el goleador rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Policiales
Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros
POLICIALES

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª

Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

La Ciudad
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Santa Fe monitorea el avance de la gripe A: los casos crecieron 91% en dos semanas

Santa Fe monitorea el avance de la gripe A: los casos crecieron 91% en dos semanas

El tierno mensaje de Nata tras su adopción: Hoy estoy con una familia que me ama

El tierno mensaje de Nata tras su adopción: "Hoy estoy con una familia que me ama"

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Milei reivindicó a José Luis Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos
Política

Milei reivindicó a José Luis Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos

La interna libertaria explotó en X: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem
Política

La interna libertaria explotó en X: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales
La Región

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %
Economía

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %

El Infierno ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027
La Región

"El Infierno" ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones
Economía

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas
Información General

Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos
Información General

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional
Información General

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria
El Mundo

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana
El Mundo

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe
La Región

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas
La Ciudad

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia