Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

La compañía Hidrovia do Brasil, dedica a la prestación de servicios de logística e infraestructura naval, emitió un comunicado tras el accidente fluvial de este domingo

La empresa Hidrovia do Brasil , propietaria del remolcador que embistió este domingo a un buque de ultramar que se encontraba anclado hacía varios días frente a la costa de Rosario, compartió un comunicado tras el accidente.

Las embarcaciones involucradas fueron el buque de ultramar Ginga Bobcat (de bandera panameña) y el remolcador HB Perseus (de bandera boliviana) , que navegaba comandando un extenso convoy de barcazas aguas abajo con destino a la ciudad de San Nicolás.

La empresa Hidrovia do Brasil, dueña del HB Perseus, comunicó que la compañía está intentando esclarecer qué falló. "Hidrovia do Brasil informa que se encuentra investigando las circunstancias del incidente ocurrido con una de sus embarcaciones en el río Paraná, en la zona de Rosario, Argentina", aseguraron.

"La empresa está colaborando con la Prefectura Naval Argentina para esclarecer lo ocurrido. La seguridad de las personas, de las operaciones y la protección del medio ambiente son prioridades absolutas para Hidrovia do Brasil", concluyó la compañía.

Por otro lado, La Capital accedió a las imágenes de la cámara fija que está en el remolcador, donde se ve cómo se partió en dos el convoy de barcazas tras impactar al buque Ginga Bobcat frente a Rosario.

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El choque

La colisión se produjo este domingo alrededor de las 17 en plena zona de navegación frente al área central de Rosario, uno de los sectores de mayor visibilidad desde la costa. El buque de gran calado que estaba anclado en zona de rada (habilitado para el fondeo) advirtió la situación y tocó insistentemente su bocina para intentar que el remolcador lo eludiera. Sin embargo, la maniobra no alcanzó para impedir el impacto. El choque fue fuerte y tuvo una consecuencia inmediata: por el impacto, varias barcazas se desprendieron de su remolcador.

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La escena resultó todavía más llamativa porque, justo en el momento del impacto, un tercer buque carguero pasó en paralelo a las dos embarcaciones por la margen del río que da hacia la ciudad. Esa proximidad sumó tensión a una secuencia que, por pocos segundos, concentró a tres embarcaciones de gran porte frente a la costa rosarina.

Todo indica que el remolcador se vio obligado a apartarse del canal principal de navegación para ceder el paso de manera segura a este tercer buque de gran porte que también venía de bajada.

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Pudo ser una tragedia

“Evidentemente, el remolcador ha sufrido una avería durante la navegación que lo llevó a chocar contra un buque mercante fondeado. Pudo ser un accidente terrible, con pérdidas de vidas humanas y también para el medio ambiente”, señaló este lunes Fernando Ramírez, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara).

En declaraciones a LT8, Ramírez brindó una opinión sobre el choque ocurrido este domingo a la tarde en el río Paraná frente a la costa central de Rosario entre un remolcador de barcazas y un barco químico fondeado a la altura del Centro Municipal de Distrito Centro.

“Si el remolcador cortaba las anclas de fondeo, ese buque hubiese quedado a la deriva. Hasta que encienden máquinas automáticamente queda fuera del canal. Pudo ser una tragedia. Desde nuestra organización prendemos las alarmas para ver hacia donde nos dirigimos con el crecimiento de las banderas limítrofes sobre la navegación argentina, nos vemos más expuestos a estos accidentes”, remarcó Ramírez.

El representante de los conductores navales recordó que el buque chocado ayer mientras estaba fondeado frente al centro de Rosario, “es el mismo barco que sufrió un accidente en Campana. Otro buque que estaba llegando perdió maniobrabilidad y lo chocó. Ese barco, tras hacer todos los trámites correspondiente, salió de Campana, se detuvo en Rosario y lo chocó un remolcador. Parece a propósito, pero fue así”.

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Ramírez recordó que su gremio agrupa a todos los jefes de máquinas de todos los buques de todo el país, “en toda la vía de navegación troncal como en el sector pesquero”, y tras cartón apuntó contra el gobierno nacional por una serie de iniciativa que tienen como objetivo un ajuste que redundará en inseguridad para navegar por el río.