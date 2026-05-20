Úbeda cargó contra el árbitro: "La mano del final fue clara, debería haber revisado"

El empate en uno ante Cruzeiro, en uno de los duelos del grupo D de la Libertadores, terminó en un escándalo por el arbitraje de Jesús Valenzuela y las decisiones del VAR

Escandaloso final. Los jugadores de Boca le reclaman al árbitro por no recurrir al VAR en la última jugada a ver una mano del rival dentro del área.

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda , no ocultó su profunda bronca en conferencia de prensa tras la igualdad frente a Cruzeiro, un resultado que deja al Xeneize obligado a jugarse la clasificación en la última fecha de la fase de grupos frente a Universidad Católica. El entrenador apuntó de manera directa contra la floja actuación del árbitro Jesús Valenzuela y las decisiones del VAR.

"Lo vimos todos. Fundamentalmente la última jugada fue clarísima. Debería haber esperado e ir a revisar. Se apresuró y terminó el partido", disparó el técnico notablemente molesto por la acción en la que todo el plantel reclamó penal por una mano en el área de Cruzeiro sobre el cierre del encuentro.

En esa misma línea, profundizó: “Me sorprende que no haya ido al VAR. Es una jugada donde no hay objeción de nada , fue mano. La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial para nosotros. No debería haber terminado el partido como terminó”.

"EL ÁRBITRO TUVO UNA POSTURA TOTALMENTE PERJUDICIAL HACIA NOSOTROS" Claudio Ubeda muy enojado por las decisiones de Valenzuela en el empate de Boca ante Cruzeiro. Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xdWWUIAKZW

Cuando se le repreguntó en la rueda de prensa por los detalles de su reclamo, Úbeda trató de medirse pero dejó en claro su fastidio: “Me hacés reír sin ganas de reírme por la bronca que tengo. No quiero decir las barbaridades que amerita la situación. No hay sustento para defender lo de la última jugada. Con respeto a la terna y al VAR, cuando pasan estas cosas hay que decirlas”.

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Además, pidió de manera contundente que se evalúe el desempeño de los jueces: “A jugadores y técnicos se los critica, se los sanciona o no se les renueva el contrato cuando hacen las cosas mal; debería haber premio y castigo también para los árbitros”.

El análisis del partido y el futuro en la Copa

A pesar de la enorme polémica del final, el DT buscó valorar el rendimiento de sus dirigidos: “No nos podemos quedar solamente con eso. Tuvimos muchas situaciones generadas. El primer tiempo fue mejor y merecimos otro resultado. Analizo en frío las situaciones y digo: no nos cobraron el penal. La intención o no va más allá de lo que yo pueda pensar”.

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Finalmente, Úbeda se mostró optimista de cara a la definición del grupo: “Tenemos una vida más. El próximo duelo no será uno más: se jugará la clasificación. Vamos a hacer un buen partido, lo tenemos que ganar. Jugando como hoy vamos a tener muchas posibilidades de clasificar”.

Los números para clasificar

Con el empate, Cruzeiro se sostiene en la cima del grupo D con 8 puntos, estado por Boca y Universidad Católica, ambos con 7 (aunque los chilenos tienen un partido menos). Si los chilenos se imponen ante los ecuatorianos treparán a lo más alto con 10.

A pesar de las matemáticas ajustadas, los hinchas Xeneizes tienen una certeza absoluta: si Boca vence a Universidad Católica en la última fecha clasificará a octavos de final sin mirar otros estadios. El primer puesto ya no es seguro, dado que si Cruzeiro vence a Barcelona conservará el liderazgo de la zona.