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Marcha Nacional por la Salud: cómo será la movilización en Rosario

La movilización será desde plaza 25 de Mayo hasta Pami I. Distintos gremios reclaman mejoras salariales, más inversión en salud y rechazan despidos

20 de mayo 2026 · 09:21hs
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Gremios de salud marchan en Rosario y denuncian recortes

Virginia Benedetto / Archivo La Capital

Gremios de salud marchan en Rosario y denuncian recortes, despidos y falta de inversión

Trabajadores de la salud nucleados en Asociación de Trabajadores del Estado, ATI y la CTA Rosario convocaron para este miércoles 20 de mayo a una Marcha Nacional por la Salud en Rosario para reclamar mejoras salariales, condiciones laborales dignas y mayor inversión en el sistema sanitario.

La protesta se realizará en simultáneo con movilizaciones previstas en distintos puntos del país y reunirá a sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores del sector público de salud.

La concentración en Rosario comenzará a las 11.30 en la Plaza 25 de Mayo y la marcha partirá al mediodía. El recorrido incluirá un paso por el Nodo Salud y finalizará frente al edificio de PamiI.

Entre los principales planteos de la convocatoria aparecen los reclamos por salarios que, según denunciaron las organizaciones, quedaron muy por debajo del costo de vida. Desde los gremios señalaron además que persisten altos niveles de precarización laboral en distintas áreas del sistema sanitario, tanto nacional como provincial y municipal.

salud

También advirtieron sobre la falta de personal en hospitales y centros de salud públicos, en un contexto de aumento de la demanda asistencial. “El sistema funciona con trabajadores agotados y salarios que no alcanzan”, señalaron desde la organización de la protesta.

Reclamo por despidos y defensa del Pami

Uno de los puntos centrales de la movilización será el pedido de reincorporación de una trabajadora despedida del Pami. Además, las organizaciones convocantes manifestaron preocupación por la situación de los policlínicos del organismo y cuestionaron posibles recortes en prestaciones y personal.

>> Leer más: Mensaje de Pullaro a Milei: "Acá está la caja de medicamentos vacía que nos dejó el gobierno nacional"

La protesta incluirá un acto frente al Pami I, donde se leerá un documento conjunto.

Los organizadores también apuntaron contra las políticas sanitarias nacionales y denunciaron recortes en distintos programas de salud pública.

En paralelo, afirmaron que en Santa Fe la inversión sanitaria cayó un 7% desde 2023, situación que impacta directamente sobre infraestructura, recursos humanos y capacidad de atención. La convocatoria cerró con un llamado abierto a la comunidad “en defensa de una salud universal, gratuita y de calidad”.

La marcha se realizará en medio de un escenario donde distintos sectores del sistema de salud vienen alertando sobre aumento de la demanda en hospitales públicos, dificultades para cubrir cargos, deterioro salarial, y mayor presión sobre guardias y centros de atención.

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