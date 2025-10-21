La Capital | Policiales | moto

Dos delincuentes le robaron la moto a la noche en avenida Circunvalación y lo balearon

El joven de 23 años cayó herido por un disparo en la zona noroeste de Rosario y los ladrones huyeron en un segundo rodado

21 de octubre 2025 · 09:22hs
El dueño de la moto fue atendido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

El dueño de la moto fue atendido en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

La policía rosarina confirmó este lunes el robo de una motocicleta y el conductor terminó internado en Granadero Baigorria. Según la denuncia, dos maleantes lo atacaron en avenida Circunvalación y lo balearon para arrebatarle el vehículo a última hora de la jornada.

El asalto ocurrió minutos después de las 20, cuando un joven de 23 años cayó herido en la zona noroeste de la ciudad. Después del ataque, los delincuentes se llevaron el rodado y huyeron sin ser identificados.

El primer parte médico indica que el muchacho se encontraba fuera de peligro tras haber recibido asistencia médica. De acuerdo a fuentes oficiales, lo atendieron en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria por un disparo en el hombro.

¿Cómo fue el robo de la moto?

El operativo de las fuerzas de seguridad provinciales comenzó con la denuncia sobre un motociclista baleado en Circunvalación y Juan José Paso. El conductor había caído sobre la mano que va hacia el sur en la autopista, a pocos metros del acceso desde la avenida que conecta los barrios 7 de Septiembre y Larrea, entre otros.

El reporte preliminar indica que los asaltantes interceptaron a la víctima a bordo de una segunda motocicleta. Después de las detonaciones se llevaron una Motomel Blitz.

>> Leer más: Dos pistoleros en moto balearon en el cuello a un hombre en la zona oeste de Rosario

El joven baleado recibió asistencia médica en un nosocomio provincial por una lesión en el hombro izquierdo. Los médicos constataron que un proyectil atravesó la zona de la articulación.

El robo en la zona noroeste no fue el único episodio con personas heridas de arma de fuego en la jornada. Por la tarde, otro muchacho de 22 años fue atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un disparo en la pierna izquierda. De acuerdo a los reportes preliminares, lo atacaron a la tarde en Saavedra y Esmeralda.

