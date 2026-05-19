Marihuana en carnicería de Serodino: imputaron al dueño del local por tráfico de drogas

El comerciante quedó en prisión preventiva por el término de 90 días mientras avanza la causa en la Justicia Federal

Parte del material decomisado en la carnicería de Serodino, donde se secuestraron más de 100 kilos de marihuana

El responsable de una carnicería de la localidad de Serodin o , donde el último fin de semana la Policía halló 181 “ladrillos” de marihuana compactada (con un peso de 107 kilos), fue imputado por fiscales federales por los delitos de tráfico y comercialización de estupefacientes.

Tras la audiencia de formalización de investigación realizada ayer a la tarde en los Tribunales Federales de Rosario, Adrián Gustavo G. seguirá en prisión preventiva al menos por 90 días mientras avanza el proceso judicial.

La acusación formal estuvo a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, del Área de Casos Complejos Litigio Oral y Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario; Matías Mené Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos, y el fiscal auxiliar Rodrigo Romero. Y la exhibieron ante el juez de Garantías Román Lanzón.

Cuál fue la acusación de los fiscales

Los fiscales acusaron a Adrián Gustavo G. de “traficar con estupefacientes con fines de comercialización en la Carnicería Centro, de Las Heras 771 de la localidad de Serodino. Además de los 181 ladrillos de marihuana, también lo imputaron por la tenencia de dos envoltorios de cocaína y tres frascos de vidrio que contenían cogollos y plantas de marihuana en proceso de sacado.

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La droga fue hallada el 15 de mayo durante una inspección que realizó en el lugar personal de la dirección de Seguridad Rural “Los Pumas” debido a una denuncia radicada por un productor rural por el faltante y faenamiento clandestino de dos animales bovinos, razón por la cual del procedimiento también tomó intervención la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.

carniceria Serodino La carnicería de Serodino donde se realizó el procedimiento judicial y se secuestraron más de 100 kilos de marihuana

Marihuana en dos freezers

Mientras transcurría la inspección en la carnicería de calle Las Heras, en la parte de desposte del local, en el interior de dos freezers, debajo de productos cárnicos, los inspectores visualizaron dos bolsas que resguardaban gran cantidad de envoltorios de cuyas características hicieron presumir al personal interviniente de que podría tratarse de estupefacientes.

Ante esas sospechas, los efectivos solicitaron la intervención de la Policía de Investigaciones de San Lorenzo, quienes luego, previa autorización judicial, realizaron el procedimiento en el que finalmente detectaron los 107 kilos de marihuana compactados en ladrillo y el resto de la droga. A su vez, fueron hallados teléfonos celulares, dinero en efectivo, una balanza de precisión y municiones. Además, a raíz de la inspección realizada por los “Pumas” se secuestró una carabina calibre 22.