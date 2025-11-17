La Capital | Policiales | Persecución

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El delito sucedió en Carriego y Santa Fe. Los ladrones fueron sorprendidos cuando salían de la vivienda, abordaron un auto, pero fueron alcanzados a pocos metros metros

17 de noviembre 2025 · 08:20hs
Cuatro detenidos tras robo y persecución en la zona oeste de Rosario 

Foto: Policía de Santa Fe.

Cuatro detenidos tras robo y persecución en la zona oeste de Rosario 

Cuatro hombres fueron detenidos el domingo cuando salían de robar en una casa ubicada en Carriego al 700, en la zona oeste de Rosario. Según fuentes oficiales, los maleantes fueron aprehendidos tras una breve persecución en auto que terminó también con el recupero de los elementos robados entre los que figuraba dinero en pesos y dólares, y joyas y relojes .

El incidente se reportó alrededor de las 19. Efectivos de la Brigada Motorizada fueron comisionados a esa hora, a través de la Central de Emergencias 911, a Carriego y Santa Fe debido a un hecho de robo que estaba en pleno proceso.

De acuerdo con las primeras informaciones, al arriba al lugar los agentes detectaron a tres hombres que salían de un domicilio y se dirigían hacia el pasaje Angeloni. En ese lugar, según esa versión, abordaron un automóvil que estaba al mando de un cuarto integrante del grupo.

Cómo fue la persecución y la detención de los ladrones

De esa forma, los ladrones huyeron por ese pasaje para luego tomar por Sucre en dirección al sur. Así comenzó una persecución y la Policía logró alcanzarlos a la altura de Sucre 768, a unas dos cuadras del lugar del robo. Según la información oficial los presuntos ladrones fueron detenidos. Al chequear los guarismos del automóvil, un Chevrolet Onix, se estableció que el vehículo tenía vigente una prohibición para circular.

>> Leer más: Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Mientras se realizaba el procedimiento en la calle, las fuentes indicaron que se presentó el lugar el dueño de la vivienda donde ocurrió el robo, quien reconoció los elementos que llevaban consigo los delincuentes, quienes fueron derivados a la Seccional 2ª.

Los delincuentes fueron identificados como Matías E, de 34; Jonatan P., de 38; Rodrigo R., de 31, y Valentín M., de 19. Entre los elementos que fueron recuperados figuraban 1.240 dólares, 100.000 pesos, 2 relojes, 12 anillos, 12 pares de aros, 6 cadenitas, 6 dijes, juegos de llaves, máquina y tijeras de cortar cabello y documentación de una camioneta entre otros objetos.

