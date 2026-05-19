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La Capital | Motores | Renault

Test drive y café: la experiencia del nuevo Renault Boreal en Rosario

Circular y Centro presentaron una experiencia única de manejo para sus clientes este sábado, en el marco del nuevo lanzamiento de la marca del rombo en el país

19 de mayo 2026 · 11:39hs
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Circular y Centro realizaron tests drives del nuevo Renault Boreal en Rosario.

Circular y Centro realizaron tests drives del nuevo Renault Boreal en Rosario.

Los concesionarios de Circular y Centro presentaron en Rosario el Renault Boreal que se introduce al mercado argentino y ofrecieron una experiencia única de manejo, con tests drive para sus clientes y un desayuno exclusivo de Ruffo Coffee. El evento se realizó los concesionarios de Córdoba al 2800 (Circular) y Corrientes al 250 (Centro).

Con esta propuesta, los fieles seguidores de Renault pudieron experimentar a bordo del nuevo modelo de la marca en las calles rosarinas, para conocer de cerca sus comodidades e innovadoras herramientas.

Durante el evento, los clientes de ambos concesonarios disfrutaron de los tests drives en el Boreal y también degustaron el desayuno exclusivo de Ruffo Coffee, que acompañó a la experiencia de manejo.

Renault Boreal Circular Centro

El nuevo Renault Boreal

Este SUV del segmento C combina diseño tecnológico, confort y conectividad llega para competir en uno de los segmentos más relevantes del mercado. Por eso, los clientes podrán reservar su lugar para el test drive de Circular.

Boreal se comercializa en tres versiones (Evolution, Techno e Iconic), todas equipadas con motor turbo 1.3 TCe de hasta 156 CV y 270 Nm, asociado a una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo con seis velocidades.

El nuevo modelo de la marca del rombo incorpora un ecosistema digital de última generación, siendo el primer vehículo de la gama Renault con Google Automotive Services integrado. Dispone de hasta 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción y se posiciona como una de las propuestas más completas en seguridad dentro del segmento C-SUV.

Renault Boreal Circular

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Este modelo representa un hito más dentro del Renault International Game Plan 2027. “El lanzamiento de Renault Boreal es una pieza fundamental en nuestra estrategia comercial que llega para competir fuertemente en el segmento C-SUV”, afirmó Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina.

“Este modelo no solo representa una evolución en términos de diseño y tecnología conectada, sino que consolida nuestra propuesta de valor en el mercado local con un producto que marca otro hito más en nuestro proceso de transformación de marca”, agregó.

Renault Boreal

Rendimiento y eficiencia del Renault Boreal

Las tres versiones de Renault Boreal poseen el motor turbo 1.3 TCe de 156 CV y 270 Nm de torque, asociado a la transmisión automática EDC de doble embrague húmedo con seis velocidades. Esta caja garantiza una conducción suave y reactiva, con un rendimiento lineal y un manejo placentero.

La tecnología de doble embrague húmedo, que debutó con Renault Kardian, representa una importante ventaja competitiva al optimizar la refrigeración del embrague y aumentar su durabilidad. El flamante modelo de la marca del rombo combina un diseño sofisticado, tecnología conectada y confort familiar. Su carrocería de líneas fluidas y curvas generosas transmite una sensación de control y dinamismo, adoptando la nueva identidad de diseño de Renault.

Boreal Renault calle

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Con 4,56 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,70 metros, ofrece una habitabilidad referente en su categoría. La versión Iconic incorpora llantas de 19", techo panorámico, barras de techo y acabado bitono. El habitáculo fue diseñado para ofrecer una experiencia tecnológica y sensorial con materiales de alta calidad. Cuenta con dos pantallas del sistema multimedia OpenR link: un panel de instrumentos digital de 10" y una pantalla multimedia central de igual dimensión. La consola central incorpora una selectora e-shifter compacta y un volante multifunción retroiluminado. El sistema Multi-Sense ofrece iluminación ambiental LED de 48 colores.

En términos de confort: climatizador automático bi-zona, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C. En la versión Iconic se suman butacas eléctricas con memoria y función de masaje para el conductor. El baúl ofrece 586 litros (hasta 1.770 litros con asientos rebatidos).

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