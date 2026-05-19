Pago del Sur: el abogado del hijo de Huguito dijo que "no hace falta defenderlo porque es inocente"

Ramiro Grasso está detenido tras llamar al 911 y dar aviso de la muerte de su padre. Su defensor sostuvo su inocencia. Fiscalía investiga el hecho y se espera por el dermotest

La muerte de Hugo Grasso, el titular del bar Pago del Sur , conmocionó a toda la zona sur de Rosario. El operativo policial desplegado llamó la atención de los vecinos y la primera versión que circuló encaminaba los hechos hacia un posible suicidio, sin embargo, la Fiscalía Nº2 planteó sus dudas y pidió la detención preventiva de Ramiro, el hijo del fallecido, mientras avanza con pericias . A pocas horas del hecho, el abogado defensor del detenido, Alejandro Gómez del Toro, habló con la prensa y sostuvo: “Lo que se está diciendo no es así”.

Gómez del Toro se refirió así y echo por tierra las teorías que indicaban que Ramiro había atacado a su padre con un arma de fuego . Versión que surgió tras la detención del hombre de 34 años solicitada por la fiscal Paula Barros de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva. El abogado aseguró que representará a Ramiro Grasso y fue tajante: “No hace falta ni defenderlo porque es totalmente inocente”.

La medida de Barros se enmarca en el testimonio dubitativo que prestó Ramio y en la evidencia hallada en la vivienda: un revólver calibre 32 . Lo llamativo del caso es que el arma estaba guardada en un mueble cuando ingresaron, de modo que no estaba al alcance de la persona fallecida.

El próximo paso en la investigación, y uno que expondrá el camino para la fiscalía y la defensa de Ramiro, será el resultado del dermotest , que determinará la presencia de pólvora en las manos del detenido.

Segundo operativo en zona sur

Huguito, como lo conocían por ser el histórico dueño de Pago del Sur, en Bonpland y San Martín, fue encontrado muerto este lunes por la policía en su casa, a 20 metros del bar. Tras la detención de Ramiro, este martes agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) fue a revisar nuevamente la vivienda.

Las fuerzas de seguridad provinciales organizaron un operativo especial para custodiar la vivienda en Bonpland al 800. En ese contexto, un equipo especial ingresó después de las 9 de la mañana con el fin de profundizar la pesquisa en torno al fallecimiento del titular de un reconocido local gastronómico.

El bar que se convirtió en una parada clásica de la noche rosarina desde principios de los 90 tenía las persianas bajas. En la ochava sudeste habían pegado una hoja impresa que anunciaba el duelo por el deceso de Huguito, el hombre de 61 años.

¿Qué se sabe de la muerte de Hugo Grasso?

Grasso falleció poco después de las 13 de este lunes mientras estaba en su casa, a unos pocos metros de su negocio. Su hijo de 34 años también estaba en el domicilio y los primeros reportes del operativo no dan cuenta sobre la presencia de otras personas en ese momento.

El muchacho le dijo a la policía que estaba en el living y escuchó un ruido fuerte. En ese momento fue a buscar a su padre y advirtió que tenía una herida de arma de fuego en el abdomen.

La primera declaración que recogieron los investigadores sembró la hipótesis del suicidio del dueño de Pago del Sur. Sin embargo, la fiscal Paula Barros solicitó el arresto del hijo del empresario ante las dudas sobre el testimonio y los resultados del primer procedimiento realizado durante la tarde.

Conmoción en el tradicional bar Pago del Sur

El despliegue de las fuerzas de seguridad atrajo rápidamente la atención de los vecinos de San Martín y Uriburu el día de la muerte de Huguito. Este martes a primera hora, la secuencia se repitió ante el retorno de la PDI para llevar a cabo nuevos peritajes pedidos por la encargada de la causa.

Fuentes oficiales explicaron que la fiscal detectó algunas contradicciones entre el relato del hombre demorado y los resultados de las primeras medidas probatorias. En particular, la funcionaria decidió impulsar una inspección exhaustiva del sitio donde encontraron el cuerpo del comerciante.

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A menos de 24 horas del inicio de la investigación, el MPA no descartaba la posibilidad de un homicidio, pero la hipótesis tampoco estaba confirmada. Mientras tanto, el testigo principal continuaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad a la espera del avance de la investigación.

A pocos metros de la vivienda de Grasso, Pago del Sur estaba totalmente cerrado. Muchos de sus clientes frecuentes son vecinos de la zona que estaban consternados por la muerte del dueño del bar y el trato familiar que tenían desde hace largo tiempo.

El triste relato de un amigo de Huguito Grasso

Pasadas las nueve de la mañana, un hombre angustiado se acercó a la casa de la cortada Bonpland y contó que el propietario del local gastronómico había vendido "todo lo que tenía" para mantener el negocio en marcha. "Luchó durante 30 años y no le quedó absolutamente nada", enfatizó.

El amigo de Grasso contó que era "una persona muy cerrada" a la hora de hablar de sus inconvenientes económicos. Al mismo tiempo, sostuvo que el dueño del bar siempre solía decir al respecto: "Lo más fácil es pegarme un tiro y listo".

"Venía muy cargado de problemas como todos los que tenemos comercios. Estamos pasado una situación muy mala", manifestó el hombre que fue hasta la vivienda mientras la PDI trabajaba en el interior. Incluso apuntó que estuvo con el hijo de Grasso antes de que lo demoraran: "Te lo digo como padre y también soy abuelo. Estaba shockeado el pibe, no caía en lo que había pasado. Es una situación de mierda, no entendía nada".