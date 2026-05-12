Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Según fuentes oficiales, el escruche se descubrió después del último fin de semana y no hay personas detenidas tras la denuncia

La agencia de loterías funciona en la esquina de Mendoza y Colombia.

La policía rosarina confirmó este martes un importante robo a una agencia de loterías . La versión preliminar se refiere a un escruche con un botín millonario en la zona oeste , donde los ladrones lograron huir sin ser detectados por los vecinos.

La investigación comenzó a primera hora de la mañana anterior, cuando una empleada del local ubicado en Mendoza al 7000 descubrió que faltaba una suma de dinero importante . A partir de su llamada al 911, personal de las fuerzas de seguridad provinciales se encargó de inspeccionar el negocio para reconstruir lo sucedido.

Según la denuncia, los delincuentes ingresaron cuando la agencia estaba cerrada. De esta manera consiguieron llevarse 4.000.000 de pesos en el cierre del fin de semana , aunque no trascendieron indicios sobre la cantidad de personas que participaron en el atraco.

El primer reporte oficial sugiere que los autores del robo contaban con información detallada sobre el funcionamiento del local de Hola Loterías . En primer lugar, la policía corroboró que habían conseguido abrir la caja fuerte por la fuerza para reunir el efectivo.

Los investigadores notaron que había una reja rota y una puerta violentada. El escruche recién quedó expuesto este lunes a las 8.40, apenas pasado el horario de apertura.

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Además de los daños, los encargados del operativo corroboraron el monto de dinero sustraído en inmediaciones del barrio Belgrano. Hasta entonces no había testimonios ni videos que permitieran establecer cómo fue la huida o cuándo ocurrió el escruche.

Como suele suceder en el rubro, la agencia ubicada en Mendoza y Colombia funciona hasta la noche del sábado y cierra sus puertas durante los domingos. Tras el robo durante ese intervalo hasta la mañana del lunes, el registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 14ª.