La Capital | La Ciudad | Monumento

Al final, las obras en el Monumento estarán terminadas antes del próximo Día de la Bandera

Con el último empuje del gobierno provincial, la empresa contratista confirmó que los trabajos de refacción estarán finalizados para el próximo 20 de junio, y ya no se verán andamios ni el obrador

18 de mayo 2026 · 19:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
El obrador del Monumento a la Bandera tiene los días contados

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El obrador del Monumento a la Bandera tiene los días contados

A casi un mes de la celebración del Día de la Bandera, las miradas en Rosario están puestas en el Monumento, para que luego de una década esté en condiciones para el 20 de junio. “Está casi terminado”, aseguró a La Capital, Mariano Schor, titular de la empresa Dyscon SA, encargada de las obras de refacción.

A fines de marzo el gobierno de Santa Fe anunció la toma de posesión para finalizar las obras en el Monumento Nacional a la Bandera, tareas que comenzaron hace más de una década. El primer paso fue pagar toda la deuda que el Estado Nacional había contraído con Dyscon y poder así acelerar las obras.

Mientras el calendario marca poco más de un mes para el Día de la Bandera, las tareas se centran en trabajo menores y Schor afirmó “para el 20 de junio llegamos bien”.

Con estas tareas, el contrato firmado en 2015 tendrá sus obras finalizadas luego de 11 años tras idas y vueltas por la falta de pago del gobierno nacional, que hizo que la empresa tenga que detener las obras durante varios periodos desde su comienzo.

Qué trabajos se están haciendo en el Monumento

Los operarios de Dyscon SA centran sus tareas en la Sala de las Banderas y en la fuente de la proa. Además, hay trabajos menores en las rejas y el ascensor de la torre.

En la Sala de las Banderas se remodela la iluminación y el tendido eléctrico. Una vez terminado, se dará paso a la limpieza del lugar “que demora bastante tiempo”, apuntó Schor.

>> Leer más: Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años

En tanto, en la fuente de la proa del Monumento a la Bandera se está colocando nueva iluminación y se realizan pruebas de llenado. “Si pasan estos días los vecinos van a ver cómo funciona”, contó Schor.

Monumento a la bandera 18.5 MB (1)
El obrador del Monumento a la Bandera tiene los días contados

El obrador del Monumento a la Bandera tiene los días contados

A principios de mayo, la llama votiva había sido apagada para unas reparaciones, pero fue un corte que apenas duró unos días. Los rosarinos que pasen por el lugar podrán verla encendida.

En concreto, desde Dyscon SA apuestan por quitar el obrador en la parte baja del Monumento a la Bandera antes del 20 de junio y así el próximo Día de la Bandera tener una celebración libre de andamios y elementos de obra.

Una década de obras en el Monumento

El Monumento a la Bandera fue objeto de reiteradas promesas de los distintos gobiernos nacionales de la última década para su refacción. Todos intentos fallidos, a los que se agregó el incumplimiento de la actual administración nacional en financiar el proyecto. La obra se frenó en dos ocasiones en los últimos dos años por falta de fondos de Nación, hasta que finalmente, en este 2026, se acordó su traspaso a la órbita del gobierno santafesino.

En una cronología de anuncios que quedaron en los diarios, las promesas de un Monumento "a nuevo" cumplen una década.

El 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que nunca sucedió.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30 por ciento de lo proyectado.

En marzo del 2018 el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Sin embargo, eso no ocurrió.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiara la obra de restauración, pero tampoco pasó nada, pese a un "amague" en abril de ese año que nunca terminó en un llamado a licitación.

Tras un nuevo impasse en la continuidad de las obras en el Monumento a la Bandera, en marzo de 2026 el gobierno provincial se hizo cargo de casi el 30% que falta para finalizar la rehabilitación del emblema rosarino y así se llegue al 20 de junio tal como se había especulado.

Noticias relacionadas
Tras chocar con el buque anclado frente a Rosario, el remolcador perdió una hilera de barcazas que conformaban el convoy. 

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Santa Fe: aumentan los casos de gripe A y piden reforzar la vacunación antigripal

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas

Nata habló de su adopción y de la necesidad de que más chicos encuentren a su familia

El tierno mensaje de Nata tras su adopción: "Hoy estoy con una familia que me ama"

Las cifras sobre suicidios encienden las alarmas en Santa Fe y en todo el país

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Ver comentarios

Las más leídas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Canteras de Américas: en la segunda jornada Newells empezó bien pero terminó mal

Canteras de Américas: en la segunda jornada Newell's empezó bien pero terminó mal

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Con el empuje del gobierno provincial, la empresa contratista confirmó que los trabajos de refacción estarán finalizados para el 20 de junio
Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Mensaje de Pullaro a Milei: Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía
política

Mensaje de Pullaro a Milei: "Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía"

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi
POLICIALES

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros
POLICIALES

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
La Región

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Nuevo reclamo de deuda en Newells, ahora del representante del exvolante Juan Ignacio Méndez

Nuevo reclamo de deuda en Newell's, ahora del representante del exvolante Juan Ignacio Méndez

Ovación
Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial
Ovación

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Finalmente la Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al Mundial

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados

Policiales
Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín
POLICIALES

Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La Ciudad
Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera
La Ciudad

Al final, las obras del Monumento estarán listas antes del Día de la Bandera

Crisis en discapacidad: presentan un proyecto de ley para crear un fondo provincial de emergencia

Crisis en discapacidad: presentan un proyecto de ley para crear un fondo provincial de emergencia

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó frente a Rosario

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas

Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas

La calle no me define: un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Por Silvia Carafa
La Ciudad

"La calle no me define": un grupo encontró en el arte su promoción social y humana

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución
POLICIALES

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Cartelera económica: la industria debate sobre su futuro
Economía

Cartelera económica: la industria debate sobre su futuro

Milei reivindicó a Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos
Política

Milei reivindicó a Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos

Explotó la interna libertaria: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem
Política

Explotó la interna libertaria: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron Argentino-Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron Argentino-Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %
Economía

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %

El Infierno ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027
La Región

"El Infierno" ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones
Economía

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas
Información General

Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos
Información General

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional
Información General

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria
El Mundo

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana
El Mundo

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe
La Región

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas
La Ciudad

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia