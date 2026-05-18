Al final, las obras en el Monumento estarán terminadas antes del próximo Día de la Bandera

Con el último empuje del gobierno provincial, la empresa contratista confirmó que los trabajos de refacción estarán finalizados para el próximo 20 de junio, y ya no se verán andamios ni el obrador

A casi un mes de la celebración del Día de la Bandera, las miradas en Rosario están puestas en el Monumento , para que luego de una década esté en condiciones para el 20 de junio. “Está casi terminado”, aseguró a La Capital, Mariano Schor, titular de la empresa Dyscon SA, encargada de las obras de refacción.

A fines de marzo el gobierno de Santa Fe anunció la toma de posesión para finalizar las obras en el Monumento Nacional a la Bandera, tareas que comenzaron hace más de una década. El primer paso fue pagar toda la deuda que el Estado Nacional había contraído con Dyscon y poder así acelerar las obras.

Mientras el calendario marca poco más de un mes para el Día de la Bandera, las tareas se centran en trabajo menores y Schor afirmó “para el 20 de junio llegamos bien”.

Con estas tareas, el contrato firmado en 2015 tendrá sus obras finalizadas luego de 11 años tras idas y vueltas por la falta de pago del gobierno nacional, que hizo que la empresa tenga que detener las obras durante varios periodos desde su comienzo.

Qué trabajos se están haciendo en el Monumento

Los operarios de Dyscon SA centran sus tareas en la Sala de las Banderas y en la fuente de la proa. Además, hay trabajos menores en las rejas y el ascensor de la torre.

En la Sala de las Banderas se remodela la iluminación y el tendido eléctrico. Una vez terminado, se dará paso a la limpieza del lugar “que demora bastante tiempo”, apuntó Schor.

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En tanto, en la fuente de la proa del Monumento a la Bandera se está colocando nueva iluminación y se realizan pruebas de llenado. “Si pasan estos días los vecinos van a ver cómo funciona”, contó Schor.

Monumento a la bandera 18.5 MB (1) El obrador del Monumento a la Bandera tiene los días contados Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

A principios de mayo, la llama votiva había sido apagada para unas reparaciones, pero fue un corte que apenas duró unos días. Los rosarinos que pasen por el lugar podrán verla encendida.

En concreto, desde Dyscon SA apuestan por quitar el obrador en la parte baja del Monumento a la Bandera antes del 20 de junio y así el próximo Día de la Bandera tener una celebración libre de andamios y elementos de obra.

Una década de obras en el Monumento

El Monumento a la Bandera fue objeto de reiteradas promesas de los distintos gobiernos nacionales de la última década para su refacción. Todos intentos fallidos, a los que se agregó el incumplimiento de la actual administración nacional en financiar el proyecto. La obra se frenó en dos ocasiones en los últimos dos años por falta de fondos de Nación, hasta que finalmente, en este 2026, se acordó su traspaso a la órbita del gobierno santafesino.

En una cronología de anuncios que quedaron en los diarios, las promesas de un Monumento "a nuevo" cumplen una década.

El 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que nunca sucedió.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30 por ciento de lo proyectado.

En marzo del 2018 el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Sin embargo, eso no ocurrió.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiara la obra de restauración, pero tampoco pasó nada, pese a un "amague" en abril de ese año que nunca terminó en un llamado a licitación.

Tras un nuevo impasse en la continuidad de las obras en el Monumento a la Bandera, en marzo de 2026 el gobierno provincial se hizo cargo de casi el 30% que falta para finalizar la rehabilitación del emblema rosarino y así se llegue al 20 de junio tal como se había especulado.