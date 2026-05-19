El bar Pago del Sur cerró por duelo tras la muerte de Hugo Grasso y custodian su casa

La PDI volvió a inspeccionar la vivienda del comerciante cerca de San Martín y Uriburu. Uno de sus hijos permanecía demorado luego de la denuncia

La Policía de Investigaciones (PDI) fue a revisar nuevamente este martes la casa de Hugo Grasso , propietario del bar Pago del Sur . El local amaneció con las puertas cerradas por duelo después de la muerte del dueño y uno de sus hijos continuaba demorado por orden judicial.

Las fuerzas de seguridad provinciales organizaron un operativo especial para custodiar la vivienda en Bonpland al 800 . En ese contexto, un equipo especial ingresó después de las 9 de la mañana con el fin de profundizar la pesquisa en torno al fallecimiento del titular de un reconocido local gastronómico.

El bar que se convirtió en una parada clásica de la noche rosarina desde principios de los 90 tenía las persianas bajas a metros del cruce de las avenidas San Martín y Uriburu. En la ochava sudeste habían pegado una hoja impresa que anunciaba el duelo por el deceso de Huguito , el diminutivo con el que era mayormente conocido el hombre de 61 años.

Grasso falleció poco después de las 13 de este lunes mientras estaba en su casa, a unos pocos metros de su negocio. Su hijo de 34 años también estaba en el domicilio y los primeros reportes del operativo no dan cuenta sobre la presencia de otras personas en ese momento.

El muchacho le dijo a la policía que estaba en el living y escuchó un ruido fuerte. En ese momento fue a buscar a su padre y advirtió que tenía una herida de arma de fuego en el abdomen.

>> Leer más: Cinco asesinatos en un mes en una guerra entre facciones de Los Monos

La primera declaración que recogieron los investigadores sembró la hipótesis del suicidio del dueño de Pago del Sur. Sin embargo, la fiscal Paula Barros solicitó el arresto del hijo del empresario ante las dudas sobre el testimonio y los resultados del primer procedimiento realizado durante la tarde.

Entre la evidencia hallada en la vivienda, los agentes secuestraron un revólver calibre 32. Lo llamativo del caso es que el arma estaba guardada en un mueble cuando ingresaron, de modo que no estaba al alcance de la persona fallecida.

Conmoción en el tradicional bar Pago del Sur

El despliegue de las fuerzas de seguridad atrajo rápidamente la atención de los vecinos de San Martín y Uriburu el día de la muerte de Huguito. Este martes a primera hora, la secuencia se repitió ante el retorno de la PDI para llevar a cabo nuevos peritajes pedidos por la encargada de la causa.

Fuentes oficiales explicaron que la fiscal detectó algunas contradicciones entre el relato del hombre demorado y los resultados de las primeras medidas probatorias. En particular, la funcionaria decidió impulsar una inspección exhaustiva del sitio donde encontraron el cuerpo del comerciante.

Pago del Sur 5 Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

A menos de 24 horas del inicio de la investigación, el MPA no descartaba la posibilidad de un homicidio, pero la hipótesis tampoco estaba confirmada. Mientras tanto, el testigo principal continuaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad a la espera del avance de la investigación.

>> Leer más: Imputan a un hombre por la balacera a un cantobar de Fisherton que dejó dos muertos: un policía y un civil

A pocos metros de la vivienda de Grasso, Pago del Sur estaba totalmente cerrado. Muchos de sus clientes frecuentes son vecinos de la zona que estaban consternados por la muerte del dueño del bar y el trato familiar que tenían desde hace largo tiempo.

El triste relato de un amigo de Huguito Grasso

Pasadas las nueve de la mañana, un hombre angustiado se acercó a la casa de la cortada Bonpland y contó que el propietario del local gastronómico había vendido "todo lo que tenía" para mantener el negocio en marcha. "Luchó durante 30 años y no le quedó absolutamente nada", enfatizó.

El amigo de Grasso contó que era "una persona muy cerrada" a la hora de hablar de sus inconvientes económicos. Al mismo tiempo, sostuvo que el dueño del bar siempre solía decir al respecto: "Lo más fácil es pegarme un tiro y listo".

"Venía muy cargado de problemas como todos los que tenemos comercios. Estamos pasado una situación muy mala", manifestó el hombre que fue hasta la vivienda mientras la PDI trabajaba en el interior. Incluso apuntó que estuvo con el hijo de Grasso antes de que lo demoraran: "Te lo digo como padre y también soy abuelo. Estaba shockeado el pibe, no caía en lo que había pasado. Es una situación de mierda, no entendía nada".