La Capital | Policiales | Maximiliano Pullaro

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Aseguró que recibe cada día estadísticas de delitos de todo el territorio y que ayer miércoles no se registró ningún incidente. "Es la primera vez en un mes y medio", dijo.

25 de septiembre 2025 · 12:51hs
El gobernador Maximiliano Pullaro habló este jueves sobre violencia y también sobre los sueldos en la Policía. 

Foto: La Capital / Archivo.

El gobernador Maximiliano Pullaro habló este jueves sobre violencia y también sobre los sueldos en la Policía. 

El gobernador Maximiliano Pullaro tuvo hoy un motivo más para estar feliz. Es que, según declaró en una conferencia de prensa, durante todo el día de ayer miércoles no se registraron hechos de violencia en todo el territorio de la provincia. Pullaro contó que lo primero que hace en el día es recibir las estadísticas criminales diarias de todas las ciudades de la provincia.

“Ayer, por primera vez en un mes y medio, no hubo heridos ni homicidios ni disparos sobre domicilios en toda la provincia de Santa Fe. Cuando me llegó el parte (de novedades) a las 6 de la mañana, que decía eso, me puse contente, pero no relajo, eso hace que vayamos por más”, dijo el mandatario desde el óvalo del Hipódromo de Rosario junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.

En ese predio ubicado en el corazón del parque Independencia, el gobierno provincial presentó oficialmente a la Fuerza Olimpia, un seleccionado deportivo integrado por efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial que han sobresalido en diferentes disciplinas deportivas.

>> Leer más. La seguridad de Pullaro, una carrera de fondo

Pero al finalizar el acto oficial, Pullaro respondió a lo que requiere la agenda en temas “duros” como la violencia y el narcotráfico, con el telón de fondo del triple crimen de las jóvenes en provincia de Buenos Aires. El mandatario santafesino prefirió no opinar sobre el caso que conmueve al país al ocurrir en otra jurisdicción, pero se refirió a lo que vivió y vive Santa Fe en estos momentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1971202351404024260&partner=&hide_thread=false

Dijo Pullaro: “Al narcotráfico se lo enfrenta de manera directa en todas las áreas. Nosotros comprendimos el problema que teníamos en Rosario, y por eso logramos que baje la violencia. La dificultad estaba en que las órdenes para cometer delitos se daban desde la cárcel. Controlamos los penales y obtuvimos herramientas para ese trabajo. Algunos celulares todavía entran en las penitenciarías, pero son muchísimos menos que en años anteriores. ¿Se dan órdenes desde las cárceles? Algunas veces, sí. Pero también, son muchísimos menos los casos comparados con años atrás. Controlar las cárceles, nos permitió tener mayores niveles de paz y que en la calle haya menos delitos”.

>> Leer más: Pullaro: "A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó"

El mandatario recordó que “ante se hablaba muchísimo de narcotráfico y teníamos un problema de microtráfico. Así, gracias a las gestiones de la vicegobernadora como titular del Senado, logramos tener leyes para combatir el narcomenudeo y sacamos la reforma del Código Procesal de la provincia. Eso nos otorgó más herramientas de las que hay en el resto del país para tomar el control de situaciones que estaban fuera de control”.

Qué dijo Pullaro sobre los salarios

Poco antes, el gobernador de Santa Fe fue consultado sobre la cuestión salarial del personal policial y de los estatales en general. “En las fuerzas de seguridad, los sueldos arrancan en un millón de pesos, trabajando 36 horas si es técnico administrativo, y 48 horas si lleva un arma. Pero también pagamos plus. No es lo mismo un policía que está en la calle y que arriesga su vida y su carrera, estando en fricción permanente en la calle. En eso tenemos una diferencia en lo que son los extras de calle que es de unos 400 mil pesos. En tanto, el plus de la Tropa de Operaciones Especiales es de un millón 400 mil pesos a parte del sueldo que gana”, sostuvo.

Pullaro sostuvo que “se trabaja para que nuestras fuerzas de seguridad ganen mejor. Quisiera pagarles más, no solo a los policías, a todos los empleados públicos de la provincia. Podemos hacer eso en estos momentos tan difíciles de la Argentina. Cuando la cosa mejore y haya crecimiento económico, le vamos a mejorar el sueldo a todos los empleados públicos, pero en este momento podemos decir que nuestra policía gana mucho mejor que el resto de las policías del país”.

Noticias relacionadas
El gobierno restringió esta semana la entrega de medicamentos gratis. 

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

La Policía tuvo varias capacitaciones para utilizar correctamente las pistolas Taser y su uso podrá auditarse.

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

El crimen de Brian Giménez ocurrió en un búnker ubicado en Juan B. Justo al 8700.

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Lo último

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero

"Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

La titular de la SRR, María Soledad Aramendi, sostuvo que “hay enojo de productores y acopiadores" porque la suspensión del gravamen duró apenas 72 horas

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Ovación
Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo
Ovación

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Cristian Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

La historia del tratamiento de Lionel Messi: Newells lo pagó, obvio que el club lo hizo

La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, obvio que el club lo hizo"

Sergio Almirón: Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newells

Sergio Almirón: "Me arrepiento de haber estado en una comisión directiva de Newell's"

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

La historia del jardín de infantes que nació del impulso cooperativo de los vecinos de la zona oeste

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño

Abogado de uno de los taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein