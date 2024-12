Crimen en el microcentro: piden colaboración para hallar a una mujer involucrada en el asesinato

Con la llegada de la Policía se comprobó que faltaban pertenencias de la víctima. Según fuentes oficiales, el crimen trascendió cuando la hija del dueño de la vivienda se presentó en el lugar , un edificio de Santa Fe 1247, debido a que no podía comunicarse con su padre. Como no tenía éxito para ubicar a su progenitor, la mujer decidió ir hasta la casa y fue hallado sin vida el 16 de octubre.

Cómo fue el crimen de Gueglio

Según trascendió, el hombre estaba en su habitación, boca abajo e inconsciente. Los médicos lo examinaron y constataron que ya había fallecido. Tenía marcas de golpes en su cabeza y al menos siete puñaladas en el pecho y el rostro.

La hija del hombre aseguró que dentro del departamento faltaban varios elementos de valor, por lo que algunos interpretan que podría tratarse de un robo.

Gueglio.jpg Crimen en el microcentro: Jorge Alberto Gueglio, de 75 años, fue asesinado a puñaladas en su departamento de Santa Fe al 1200.

Quién era Gueglio

El edificio de Santa Fe al 1200, donde fue asesinado Gueglio de 75 años, contó con servicio de seguridad privada hasta el 30 de septiembre pasado. Desde entonces, la principal garantía de protección son las cámaras de vigilancia ubicadas dentro del edificio, que contiene 50 departamentos. Se espera que esos dispositivos arrojen algo de claridad sobre el crimen de Jorge Alberto Gueglio.

Por lo pronto, La Capital pudo confirmar que la víctima vivía sola en un departamento del tercer piso. Era graduado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y socio vitalicio del Jockey Club, donde presidía la subcomisión de Bridge.

Comerciantes de la zona contaron que Gueglio era un hombre a quien no parecían pesarles sus 75 años. Se lo solía ver entrar y salir del edificio varias veces al día. "Siempre fue muy educado, un hombre bueno que saludaba al pasar. Hace 15 años que trabajo acá. Escuché la noticia y cuando me di cuenta de quién era no lo pude creer, me puse muy triste", contó una mujer que trabaja en un puesto callejero ubicado a metros del edificio.

El crimen de Gueglio consternó a la población y al mundo del bridge. El juego de naipes con baraja francesa era una de sus pasiones y hasta llegó a ser uno de los mejores de Sudamérica. En tanto, desde el Jockey Club compartieron las condolencias a los familiares y allegados de Gueglio, sobre quien destacaron que fue una importante figura deportiva del club. "Fue un destacado jugador de bridge que supo representar a la institución y al país en distintas competencias", indicaron. "Actualmente, Jorge presidía la subcomisión de Bridge y era un socio con una activa participación en la vida social, deportiva e institucional del club", agregaron.