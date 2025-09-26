La Capital | Indios

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

La banda indie rosarina presenta “Artificio” este sábado 27 en Sala de las Artes, en lo que será un show “muy intenso y emocional”, según adelanta Nicolás De Sanctis

Martina Komar

Por Martina Komar

26 de septiembre 2025 · 11:31hs
Indios tendrá su presentación en Rosario

Foto: Giuliana Corbatta

Indios tendrá su presentación en Rosario, la ciudad que los vio nacer

Íntima, sensual y melancólica son características que capturan un poco de la esencia de la banda rosarina Indios. Su nuevo álbum “Artificio” marca su esperado regreso al estudio y, como no hay nada mejor que casa, este fin de semana lo presentan en la ciudad que los vio nacer. En diálogo con La Capital, el guitarrista Nicolás De Sanctis compartió su visión del disco, dio detalles de la gira y expresó su emoción por volver a tocar en Rosario.

Nicolás es guitarrista, compositor y miembro fundador de Indios. Cuando habla del grupo lo define como “una banda de amigos que hacen pop y rock” y repara en el valor de la unidad: “es muy valioso en estos tiempos apostar a algo colectivo”. Para el músico, es importante “reivindicar la idea de banda” y esa cuestión es abordada por el nuevo disco desde su composición.

En este momento, Indios se encuentra en su gira de presentación de “Artificio”, cuyo lanzamiento tuvo lugar en mayo. Este sábado 27, la cita será en La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes), donde tendrá lugar un espectáculo “muy intenso y emocional”, en palabras de sus protagonistas. “Es un show de rock, muy al palo”, adelanta De Sanctis. La noche tendrá “momentos para todo: momentos más de baile y momentos más tranquilos”, asegura, pero en definitiva “la energía del show es bastante alta”, ya que se trata de un álbum verdaderamente enérgico.

La presentación estará inundada por la nocturnidad, introspección, romance y rock que caracterizan a “Artificio”, pero también por las memorias de su ciudad y su conexión con su público. Se trata de una de las fechas favoritas de la banda y una noche imperdible por su emotividad.

>> Leer más: El trabajo de un grupo con estilo personal

“Artificio”, el álbum del reencuentro

Después de algunos años sin tocar, “Artificio” llegó para marcar el reencuentro de Indios. Para De Sanctis fue como “una especie de regreso, un disco de vuelta”, y uno de los grandes objetivos fue volver a reconectar entre ellos y mostrarse como lo que son. “Lo que nosotros queríamos generar con este disco nuevo es que suene a una banda de rock tocando todos juntos, que se escuche esa energía de Indios”, expresó el guitarrista.

Así, apostaron a un “disco vieja escuela”, grabando todos los instrumentos en simultáneo para capturar la magia que sucede cuando Indios se vuelve uno. La creación poética del disco también estuvo signadas por lo grupal y el concepto de equipo.

“Artificio” es un álbum de dualidades: entre la euforia de la fiesta y el vacío de las luces apagadas, entre las copas llenas y el cotillón desparramado. Es una composición introspectiva que indaga en los efectos de las ausencias pero también en las presiones de la propia existencia. “Todo se derrumba y yo estoy buscándole una explicación”, reza el tema “Te miento”.

Su tinte romántico tiene como escenario predilecto la noche y sus infinitos entramados. El foco está puesto en el enigma, el deseo, lo que no se dice con palabras pero se siente efervescente. Estas sensaciones son acompañadas con contundencia por las guitarras rockeras.

INDIOS foto interior

Volver a Rosario: volver a la raíz

“Volver a Rosario es hermoso”, manifiesta De Sanctis. “Si bien todos los shows están buenos y cada ciudad tiene su particularidad, los shows en Rosario siempre tienen algo diferente al resto. Nos sentimos parte”, contempla.

Esta sensación tiene su explicación en las raíces de la banda. El guitarrista cuenta que la fecha de Rosario siempre es muy especial para ellos: “Implica reencontrarnos con nuestra ciudad, nuestros amigos, nuestras familias, ciertos lugares y aromas”, reflexiona. “Rosario es nuestro lugar en el mundo: sentimos una emoción que es difícil sentir en otro lado”, sostiene con convicción.

Aunque los integrantes de la banda ya no habitan la ciudad, el guitarrista cuenta que siempre que encuentran un hueco en sus agendas lo aprovechan para visitar a sus familias y amistades. “Todos tenemos nuestros gustos personales y lugares especiales”, comenta De Sanctis. Después de su esperado show, la banda se quedará a disfrutar unos días de la ciudad que los vio nacer y que se conmueve con cada uno de sus viajes de vuelta.

>> Leer más: Llega la quinta edición de Faer, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: Es nuestro lugar en el mundo

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Tras la reforma de la Constitución, la provincia ya no tiene religión oficial. Muchos dudan sobre qué puede ocurrir con los feriados del santoral católico. Los debates que se vienen

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

Por Hernán Cabrera
Ovación

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Policiales
Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas
Policiales

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

La Ciudad
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"