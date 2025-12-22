La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera La Policía realizó una requisa tras una denuncia por robos de celulares en un establecimiento de zona norte 22 de diciembre 2025 · 08:44hs

Foto: Policía de Santa Fe. Entró con un arma al boliche. La pistola calibre 9 milímetros que la joven llevaba en la cartera.

Una denuncia por robos de teléfonos celulares dentro de un boliche en la zona norte derivó en un procedimiento en el estacionamiento lindero a la disco, en donde la Policía detectó a una joven de 21 años que salía del establecimiento llevando un arma de fuego escondida en la cartera. Además, se incautaron una docena de balas. La chica y un muchacho que la acompañaba fueron derivados a la seccional 10ª.

Fuentes policiales indicaron que todo sucedió durante la madrugada del domingo en el boliche ubicado en Colombres 1755 cuando efectivos de la Policía provincial cumplían servicio de vigilancia en el lugar. En ese marco, recibieron una denuncia por robos de teléfonos celulares que se habían registrado en el interior de la disco.

Ante esa novedad, los agentes comenzaron a realizar requisas a todas las mujeres que salían del establecimiento y llevaban bolsos o carteras. Según el parte policial, una de las jóvenes, quien iba acompañada de un muchacho de su misma edad, no quiso acatar el requerimiento de los uniformados y se retiró hacia el estacionamiento.

Cómo descubrieron la pistola Los efectivos impartieron la voz de alto y le exigieron que abriera el bolso. Así, se descubrió que Daiana D, de 21 años, llevaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros con su cargador completo. La chica, que enfrentaría cargos por portación ilegal de arma de fuego, y su amigo fueron derivados a la seccional 10ª.

El caso fue notificado a la Fiscalía de Flagrancia en turno y por el momento no se pudo confirmar si esas personas tenían antecedentes penales. >> Leer más: La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club