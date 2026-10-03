Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Fuerzas de seguridad federales y provinciales coordinaron 13 allanamientos en el área que va desde San Lorenzo hasta Villa Constitución

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe arrestaron este viernes a 12 personas en el marco de una investigación sobre narcotráfico . El operativo abarcó distintas localidades del sur provincial y concluyó con un importante secuestro de armas y municiones .

Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de 877 proyectiles de distinto calibre en el marco de siete allanamientos a cargo de las fuerzas federales . Como resultado de las requisas, también encontraron cocaína y marihuana.

La Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la PSA trabajó en distintos domicilios de Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Arroyo Seco y Villa Constitución . Al cabo del procedimiento, los agentes se llevaron casi 9 millones de pesos en efectivo y 14 teléfonos celulares .

Los allanamientos en el cordón industrial y otros puntos del sur santafesino fueron coordinados por fiscales federales y provinciales. Tres de las personas detenidas fueron identificadas por la PDI en el departamento San Lorenzo , según indicaron voceros vinculados al operativo.

Foto: PSA.

Entre la evidencia recabada se destacan siete armas de fuego: pistolas, revólveres, escopetas, una pistola ametralladora y 12 cargadores. En uno de los domicilios apuntados dieron con una granada de gas lacrimógeno, de modo que un un grupo especializado intervino para retirarla y neutralizar el peligro.

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A pedido de los fiscales federales Matías Scilabra y Franco Benetti, la PSA recogió 1,258 kilogramos de marihuana y 255 gramos de cocaína. Además, los agentes secuestraron seis vehículos, cinco balanzas de precisión, elementos empleados para fraccionar drogas e incluso una cadena de oro de 18 quilates.

Foto: PSA.

Por otra parte, la PDI hizo seis allanamientos en los que también encontraron dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. Este operativo permitió dar con dos armas de fuego y un par de balanzas de precisión.

La evidencia quedó a disposición de la Justicia federal y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En lo que respecta a este último organismo, el despliegue fue coordinado con la fiscal sanlorencina Luisina Paponi.