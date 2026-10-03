Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe arrestaron este viernes a 12 personas en el marco de una investigación sobre narcotráfico. El operativo abarcó distintas localidades del sur provincial y concluyó con un importante secuestro de armas y municiones.
Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de 877 proyectiles de distinto calibre en el marco de siete allanamientos a cargo de las fuerzas federales. Como resultado de las requisas, también encontraron cocaína y marihuana.
La Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la PSA trabajó en distintos domicilios de Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Arroyo Seco y Villa Constitución. Al cabo del procedimiento, los agentes se llevaron casi 9 millones de pesos en efectivo y 14 teléfonos celulares.
Un golpe al narcotráfico en el sur de Santa Fe
Los allanamientos en el cordón industrial y otros puntos del sur santafesino fueron coordinados por fiscales federales y provinciales. Tres de las personas detenidas fueron identificadas por la PDI en el departamento San Lorenzo, según indicaron voceros vinculados al operativo.
Entre la evidencia recabada se destacan siete armas de fuego: pistolas, revólveres, escopetas, una pistola ametralladora y 12 cargadores. En uno de los domicilios apuntados dieron con una granada de gas lacrimógeno, de modo que un un grupo especializado intervino para retirarla y neutralizar el peligro.
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A pedido de los fiscales federales Matías Scilabra y Franco Benetti, la PSA recogió 1,258 kilogramos de marihuana y 255 gramos de cocaína. Además, los agentes secuestraron seis vehículos, cinco balanzas de precisión, elementos empleados para fraccionar drogas e incluso una cadena de oro de 18 quilates.
Por otra parte, la PDI hizo seis allanamientos en los que también encontraron dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. Este operativo permitió dar con dos armas de fuego y un par de balanzas de precisión.
La evidencia quedó a disposición de la Justicia federal y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En lo que respecta a este último organismo, el despliegue fue coordinado con la fiscal sanlorencina Luisina Paponi.