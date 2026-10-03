Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Aníbal Melgarejo tenía 28 años y fue baleado este viernes a la noche. La policía detuvo a un sospechoso en la zona

La policía rosarina comenzó a investigar este viernes un crimen en el barrio Toba y detuvo a un hombre de 30 años. El operativo se llevó a cabo tras el asesinato de un joven paraguayo en una canchita de fútbol y presumen que el episodio está vinculado con la venta de drogas.

Según fuentes oficiales, Aníbal Melgarejo falleció cerca de las 21 en Aborígenes Argentinos y Pamaló . Su cuerpo presentaba al menos una herida de arma de fuego cuando fue revisado por el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Después de la denuncia, las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a Brian R. a una cuadra del sitio donde cayó el muchacho baleado. El sospechoso fue trasladado a la comisaría 32ª a la espera de la intervención de la Fiscalía Regional 2 para esclarecer el homicidio.

El joven de 28 años atacado a la noche en la zona sudoeste de Rosario recibió un disparo en el pecho. En la escena del crimen se hallaron dos vainas servidas de balas calibre 38 y otras tantas de 9 milímetros , así como un proyectil intacto compatible con estas últimas.

Foto: Policía de Santa Fe.

La evidencia recogida por la policía sugiere que se utilizaron al menos dos armas de fuego en el lugar donde mataron a Melgarejo. Además, los agentes encontraron cinco envoltorios de plástico con marihuana durante la inspección.

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A través del 911, los investigadores recibieron un testimonio que señalaba a un muchacho apodado Nano como el autor del asesinato. En base a este reporte, fueron a revisar una vivienda ubicada en el pasaje 1858 al 4400, donde dieron con el detenido.

Por otra parte, los encargados de la pesquisa presumen que la casa de Melgarejo era utilizada para vender droga en el barrio Toba. La víctima fatal estuvo en la cárcel y había sido liberada en mayo tras una la apertura de una causa penal sobre portación ilegítima de armas de fuego.