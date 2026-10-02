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Andino: Prefectura detuvo a cinco personas y secuestró drogas, armas y dinero

Fue en el marco de seis allanamientos. Se incautaron dosis de cocaína, marihuana, además de vehículos con irregularidades

Claudio Berón

Por Claudio Berón

2 de octubre 2026 · 19:26hs
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Prefectura trabajó en coordinación con varias jurisdicciones

Prefectura trabajó en coordinación con varias jurisdicciones

Efectivos de Prefectura Naval realizaron seis allanamientos en Andino. Se incautó cocaína, marihuana, una abultada suma de dinero en efectivo, municiones y vehículos con irregularidades.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a tres mujeres y dos hombres, e incautaron material estupefaciente listo para la comercialización.

Los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana, además de insumos clave para el fraccionamiento y la venta al menudeo: balanzas de precisión y decenas de recortes de nylon utilizados para el embalaje de las sustancias, varios de los cuales dieron resultado positivo ante las pruebas de narcotest realizadas en el lugar.

>> Leer más: Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

Motos secuestradas

Además de las drogas, se secuestraron motos entre las que había una sin dominio colocado y con la numeración suprimida, otra cuya patente correspondía a otro motovehículo y una con pedido de secuestro.

A esto, se sumó el secuestro de $1.212.100 y 100 dólares en efectivo, siete municiones calibre 32, 16 teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil, elementos que serán peritados para profundizar las ramificaciones de la red.

>> Leer más: Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El nivel del operativo significó un trabajo coordinado de agentes de Prefectura de San Lorenzo, Santa Fe, Ramallo y Villa Constitución, sumado al personal de las Delegaciones de Inteligencia Criminal e Investigaciones. La inspección de los domicilios contó además con la intervención de “Luna”, una perra ovejera entrenada por la fuerza para la detección de sustancias tácticas.

En total, durante las irrupciones se identificó a 24 personas. Las actuaciones del caso quedaron bajo la órbita de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde se fijaron las audiencias imputativas para los cinco detenidos.

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