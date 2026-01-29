Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía El ataque ocurrió este mediodía en Alzugaray al 700. La víctima falleció en el lugar pese a la intervención del Sies. Buscan a dos sospechosos 29 de enero 2026 · 14:02hs

Un hombre fue asesinado en barrio La Carne. Foto: Google Street View

Un hombre fue asesinado a balazos este jueves al mediodía en la zona sur de Rosario. El crimen ocurrió alrededor de las 12.50 en inmediaciones de Alzugaray al 700, donde la víctima, de unos 21 años, fue hallada con heridas de arma de fuego en la cabeza y el hombro.

Según información policial, a la central de emergencias ingresaron varios llamados que alertaban sobre un masculino gravemente herido, presuntamente con un disparo en la cabeza. Ante esos avisos, llegaron móviles del Comando Radioeléctrico al lugar.

Al arribar, el personal policial solicitó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Los profesionales de la salud constataron que el hombre ya se encontraba sin vida y confirmaron impactos de arma de fuego en la zona de la cabeza y en uno de los hombros.

De acuerdo a los primeros datos recabados en inmediaciones del barrio de la Carne, los autores del ataque serían dos hombres, cuya identidad y paradero no habían sido confirmados. No se informó oficialmente si la víctima fue identificada ni si existían antecedentes de amenazas o conflictos previos.

>> Leer más: Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta La escena quedó preservada para el trabajo de peritos y personal de investigaciones, mientras se aguardaba la intervención de la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación. La investigación busca establecer las circunstancias del ataque y la mecánica del homicidio.