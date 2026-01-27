La Capital | Policiales | crimen

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Fiscalía de Santa Fe abrió una causa para determinar cómo se difundió el registro del asesinato del adolescente de 15 años y si personal policial con acceso al expediente vulneró la custodia de una prueba sensible.

27 de enero 2026 · 14:43hs
El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe conmociona al país

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe conmociona al país

La Fiscalía de Santa Fe inició una investigación para determinar el origen de la filtración del video que registra el brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre pasado en un predio abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Colón. La pesquisa busca establecer si el material audiovisual fue difundido de manera irregular por personal policial que tuvo, o pudo haber tenido, acceso al legajo judicial de la causa.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Violencia Institucional Ezequiel Hernández, quien deberá determinar responsabilidades penales en torno a la difusión del registro fílmico, cuya viralización reavivó el caso y provocó una fuerte conmoción social.

Un video que reabrió el caso

El material comenzó a circular masivamente en redes sociales a mediados de enero, aunque su existencia era conocida desde pocos días después del hallazgo del cuerpo. El video muestra cómo una adolescente de 16 años y dos chicos de 14 sorprendieron a Jeremías Monzón el 18 de diciembre en un predio abandonado ubicado frente a la cancha del Club Atlético Colón.

Las imágenes registran el ataque inicial, las puñaladas y los tormentos que derivaron en la muerte del adolescente, oriundo de Santo Tomé. Según la investigación judicial, tras el crimen los agresores desvistieron a la víctima, descartaron la ropa en el Parque del Sur e improvisaron una especie de “lápida” con su nombre.

El cuerpo fue encontrado cuatro días después, el 22 de diciembre, entre pastizales y cubierto con cartones. La autopsia confirmó que Jeremías recibió más de veinte heridas cortopunzantes, lo que reforzó la hipótesis de ensañamiento.

La denuncia de la familia

Tras la viralización del video, la familia de Jeremías reclamó públicamente que se deje de compartir el material. En una conferencia de prensa realizada el 23 de enero, la madre del adolescente sostuvo que la difusión del registro implica una revictimización permanente: “Es reabrir la herida todo el tiempo”, expresó.

Los abogados de la familia presentaron una denuncia formal para que se investigue el origen de la filtración. Esa presentación fue girada al fiscal Hernández, quien ahora intenta establecer si el video fue difundido por agentes policiales que tuvieron acceso a la causa o si existieron fallas en la custodia del material probatorio.

La investigación no apunta al contenido del video, que forma parte del expediente judicial, sino a la posible violación de deberes funcionales y a la eventual comisión de delitos vinculados a la filtración de pruebas sensibles.

>> Leer más: El crimen de Jeremías Monzón llegó al debate nacional: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Un crimen de extrema violencia

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Jeremías Monzón fue citado a un predio abandonado frente al estadio de Colón, donde fue torturado a punta de cuchillo para que revelara la clave de acceso de su teléfono celular. Tras obtenerla, los agresores lo asesinaron con más de 20 puñaladas, mientras grababan la escena.

Luego del ataque, el adolescente fue desnudado, sus ropas fueron arrojadas en el Parque del Sur, y los agresores incluso improvisaron una lápida con su nombre en ese mismo espacio público.

La víctima tenía 15 años, vivía en Santo Tomé, y, según la causa, el crimen estaría vinculado a la difusión previa de un video de contenido sexual que involucraba a adolescentes, entre ellos la joven hoy detenida.

>>Leer más: El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

El crimen de Jeremías Monzón generó una fuerte conmoción en Santa Fe y reavivó el debate público sobre la violencia juvenil, la responsabilidad penal de los menores y el rol del entorno familiar. Mientras la investigación avanza, la causa continúa abierta y no se descarta la imputación de nuevas personas en los próximos días.

Noticias relacionadas
Lisandro Gómez, de 18 años, fue asesinado con una puñalada en el pecho en el barrio 7 de Septiembre. 

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

El búnker 105 derribado por la provincia se encontraba en la zona oeste de Rosario.

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Policía de Investigaciones realizó diez allanamientos en simultáneo en barrio Las Flores para intentar esclarecer el triple crimen del 23 de diciembre del 2025.

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

El violento robo se produjo en una pollería de San Juan al 5200.

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Lo último

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Fiscalía de Santa Fe abrió una causa para determinar cómo se difundió el registro del asesinato del adolescente de 15 años y si personal policial con acceso al expediente vulneró la custodia de una prueba sensible.

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato
Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Por Facundo Borrego
Política

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Ovación
Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado
Ovación

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Cancha en terapia intensiva: Central visita a Racing en un Cilindro detonado

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Policiales
El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato
Policiales

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

La Ciudad
Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Por Carlos Durhand
Ovación

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe
Policiales

Qué se sabe hasta ahora del crimen de Jeremías Monzón, que conmociona a Santa Fe

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación