El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones

El equipo económico de Donald Trump avanza en un acuerdo con la Argentina y dijo que trabajarán “para prevenir la excesiva volatilidad”. Celebra el gobierno

Tras el encuentro entre el Donald Trump y Javier Milei en Naciones Unidas , en la que el presidente norteamericano brindó un fuerte respaldo político a la Argentina, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , informó este miércoles que negocia un swap por u$s20.000 millones con el Banco Central y que está listo para comprar bonos argentinos en dólares.

“Ayer, con Trump conversamos extensamente junto a Milei y su equipo directivo en Nueva York. Como declaró Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino” , señaló Bessent en un extenso posteo en su cuenta de X, en el que dio varios detalles de las negociaciones con el Gobierno.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas. Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario”, apuntó Bessent respecto a los comicios legislativos nacionales del próximo 27 de octubre.

Bessent, quien es el interlocutor de la Casa Rosada para negociar el salvataje financiero a la Argentina, elogió la política económica del liberario e incluso esta noche le entregará un premio por eso. “ Bajo la presidencia de Milei, la Argentina dio pasos importantes hacia la estabilización. Logró una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, afirmó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan”. Y agregó: “También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y mantuvimos conversaciones activas con el equipo de Milei para hacerlo”.

El funcionario reveló entonces que se negocia con la administración argentina una “línea swap de US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA)”.

Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!

“Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, detalló.

Por último, Bessent aseguró que la Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”.

Trump y Milei, un encuentro con señales políticas y económicas

El martes hubo una reunión en la sede de la ONU entre Donald Trump y Milei, con la presencia del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, el canciller Gerardo Werthein y el ministro de Economía, Luis Caputo. Milei llegó acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Trump entregó a Milei una copia impresa de su mensaje en redes sociales como gesto simbólico, que el mandatario argentino mostró luego como un trofeo. El expresidente estadounidense subrayó que, al igual que él en su país, Milei “heredó un desastre total” y que en poco tiempo logró devolver estabilidad a la economía.

Bessent, por su parte, calificó la gestión argentina como una “transformación increíble” y volvió a insinuar que el Tesoro podría brindar asistencia a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, con alternativas como swap , compra directa de divisas o adquisición de deuda soberana en dólares.