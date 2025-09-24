"No recomiendo Inter Miami mientras esté Messi": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

El autor de la frase, que jugó en dos equipos de la Major League Soccer, dijo que no se puede hacer nada sin su consentimiento

Mateusz Klich es futbolista. Es polaco y actualmente juega en Cracovia, pero en el pasado estuvo en dos equipos de la Major League Soccer (MLS). Por eso le preguntaron por Lionel Messi e Inter Miami. Y el jugador tiró una bomba: "No recomiendo ese club mientras Messi esté allí", dijo.

Klich dio una entrevista al podcast Foot Truck en la que afirmó que la familia de Messi, y sobre todo su padre, Jorge, tiene pleno control sobre todo lo que pasa en el club de Miami.

El polaco se enfrentó a Inter Miami como jugador de dos equipos de la MLS: DC United y Atlanta. Este año fue contratado por Cracovia, que juega en la primera división de su país. Tiene 35 años y es mediocampista.

"Inter Miami es un desastre"

En la entrevista con Foot Truck, Klich fue contundente. "No recomiendo Miami mientras Messi esté allí", dijo en una frase que pareció dirigida a sus colegas. Y añadió: "Es un desastre. La gente se está yendo del club, los entrenadores y los fisioterapeutas se están yendo. Organizativamente, es pésimo".

Más adelante, Klich agregó: "El padre de Messi prácticamente dirige el club. No se puede hacer nada sin su consentimiento".

Curiosamente, mientras Klich deslizaba sus críticas, Lionel Messi brillaba una vez al convertirse en la gran figura de Inter Miami en la victoria por 3-2 ante DC United, uno de los equipos en los que jugó el polaco.

Ese día, el rosarino marcó dos goles y dio una asistencia, y eso le permitió convertirse en líder de la tabla de goleadores de la MLS. Su compañero Yannick Bright resumió el momento del argentino con una frase clara: “Messi is amazing”.

Messi la sigue rompiendo

Messi llegó a Inter Miami en junio de 2023 y, desde entonces, varios jugadores se unieron al club por su amistad con el rosarino, entre ellos Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul. Además de Messi, en Inter Miami hay otros nueve jugadores argentinos y el entrenador también lo es: Javier Mascherano. Leo ya jugó 76 partidos con la camiseta rosa, con la que marcó 64 goles y dio 31 asistencias.