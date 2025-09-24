La Capital | Ovación | Messi

"No recomiendo Inter Miami mientras esté Messi": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

El autor de la frase, que jugó en dos equipos de la Major League Soccer, dijo que no se puede hacer nada sin su consentimiento

24 de septiembre 2025 · 16:52hs
Lionel Messi

Lionel Messi, junto a Jorge y José Mas Santos, y David Beckham el día de la presentación oficial.
El fuitbolista polaco Mateuxz Klich.

El fuitbolista polaco Mateuxz Klich.

Mateusz Klich es futbolista. Es polaco y actualmente juega en Cracovia, pero en el pasado estuvo en dos equipos de la Major League Soccer (MLS). Por eso le preguntaron por Lionel Messi e Inter Miami. Y el jugador tiró una bomba: "No recomiendo ese club mientras Messi esté allí", dijo.

Klich dio una entrevista al podcast Foot Truck en la que afirmó que la familia de Messi, y sobre todo su padre, Jorge, tiene pleno control sobre todo lo que pasa en el club de Miami.

El polaco se enfrentó a Inter Miami como jugador de dos equipos de la MLS: DC United y Atlanta. Este año fue contratado por Cracovia, que juega en la primera división de su país. Tiene 35 años y es mediocampista.

Leer más: Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central enfrentará este sábado a Gimnasia

"Inter Miami es un desastre"

En la entrevista con Foot Truck, Klich fue contundente. "No recomiendo Miami mientras Messi esté allí", dijo en una frase que pareció dirigida a sus colegas. Y añadió: "Es un desastre. La gente se está yendo del club, los entrenadores y los fisioterapeutas se están yendo. Organizativamente, es pésimo".

Más adelante, Klich agregó: "El padre de Messi prácticamente dirige el club. No se puede hacer nada sin su consentimiento".

image (1)

Curiosamente, mientras Klich deslizaba sus críticas, Lionel Messi brillaba una vez al convertirse en la gran figura de Inter Miami en la victoria por 3-2 ante DC United, uno de los equipos en los que jugó el polaco.

Ese día, el rosarino marcó dos goles y dio una asistencia, y eso le permitió convertirse en líder de la tabla de goleadores de la MLS. Su compañero Yannick Bright resumió el momento del argentino con una frase clara: “Messi is amazing”.

Leer más: Darío Benedetto, el goleador que vino a Newell's para meterla y se olvidó de cómo hacerlo

Messi la sigue rompiendo

Curiosamente, mientras Klich deslizaba sus críticas, Messi brillaba una vez más en el equipo de David BekhamChase Stadium. El pasado sábado, fue la gran figura en la victoria 3-2 ante DC United, su exequipo, con dos goles y una asistencia, llegando a 22 tantos y 12 pases de gol en la temporada, liderando la tabla de artilleros de la MLS. Su compañero Yannick Bright resumió el momento del rosarino con una frase contundente: “Messi es asombroso”, dijo.

Messi llegó a Inter Miami en junio de 2023 y, desde entonces, varios jugadores se unieron al club por su amistad con el rosarino, entre ellos Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul. Además de Messi, en Inter Miami hay otros nueve jugadores argentinos y el entrenador también lo es: Javier Mascherano. Leo ya jugó 76 partidos con la camiseta rosa, con la que marcó 64 goles y dio 31 asistencias.

Noticias relacionadas
Argentina enfrentó a Brasil en el Mundial de 1978 en Rosario.

Rosario podría jugar "el partido" para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Ariel Holan quedó conforme con el rendimiento de Central ante Talleres y por eso no tocaría el equipo.

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

La salud de Miguel Ángel Russo es algo que genera preocupación en el Mundo Boca.

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Camila Payán disputará su segundo mundial de taekwondo.

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Lo último

Rosario podría jugar el partido para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Rosario podría jugar "el partido" para ser una de las sedes del Mundial en 2030

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Ovación
En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

La Ciudad
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión
Zoom

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones
Economía

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Salud

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum