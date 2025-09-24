Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El niño de 11 años logró obtener su primera norma de gran maestro en un torneo que se lleva a cabo en Madrid.

El ajedrecista argentino Faustino Oro , que el próximo 14 de octubre cumplirá 12 años , atraviesa el mejor momento de su carrera. En el torneo Nave Bellver Insud “Prodigios y Leyendas” , que se disputa en Madrid, alcanzó la puntuación exigida para obtener su primera norma de Gran Maestro , un paso clave hacia el título más prestigioso del ajedrez mundial.

En Madrid, a falta de dos rondas para el final, es líder absoluto con 6 puntos y principal candidato al título. Además, superó los 2500 puntos de Elo , una cifra inédita para su edad que Anatoli Karpov, Bobby Fischer, Garry Kasparov y Magnus Carlsen nunca pudieron lograr siendo tan jóvenes.

Para ser Gran Maestro, la FIDE exige tres normas de alto rendimiento en torneos oficiales. Oro ya consiguió la primera y busca completar las otras dos antes del 10 de marzo de 2026 , fecha límite para batir el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra, que logró el título a los 12 años, 4 meses y 25 días .

El joven argentino, que descubrió el ajedrez en plena pandemia de 2020, está bien posicionado para lograrlo. Su estilo sólido y su preparación intensiva lo convierten en un serio candidato a convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia.

De San Cristóbal a España

Hasta diciembre de 2023, Faustino vivía con sus padres en el barrio porteño de San Cristóbal. Alejandro y Romina, ambos contadores y ejecutivos de multinacionales, renunciaron a sus empleos para acompañar a su hijo en el desafío. La familia se instaló en Badalona, cerca de Barcelona, donde Oro encontró el entorno ideal para competir en los principales torneos de Europa.

La pasión del pequeño por el ajedrez nació casi por casualidad. Antes de la pandemia, lo consideraba un juego “aburrido” y prefería el fútbol y el básquet. Fanático de Vélez, pasaba horas jugando con la pelota en el living hasta que su madre lo impulsó a aprender ajedrez con su padre. Lo que comenzó como un pasatiempo se transformó en una carrera meteórica: hoy, su papá ya no puede ganarle ninguna partida.

Faustino Oro, conocido como "El Messi del ajedrez”

Oro ya fue campeón metropolitano y argentino en la categoría Sub-8, además de ganar la medalla dorada en el Panamericano Sub-10. En el historial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), se lo reconoce como el mejor jugador del mundo en las categorías Sub-8, Sub-9, Sub-10 y Sub-11. Actualmente, se ubica entre los 500 mejores jugadores del planeta.

Faustino dedica cerca de 55 horas semanales a su formación: 20 a partidas, 15 a cálculos, 8 a táctica y 12 junto con sus entrenadores, provistos por la Federación Argentina de Ajedrez, a la que representa en competencias internacionales.

El joven, apodado por muchos como "El Messi del ajedrez”, ya es el Maestro FIDE más joven de la historia y se convirtió en protagonista habitual de los principales torneos del mundo. En marzo de 2025 sorprendió al vencer, en una partida ultrarrápida a un minuto por jugador, al número uno del ranking y cinco veces campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen.

“Mi sueño es ser campeón mundial, pero lo más importante es divertirse”, suele repetir Faustino en todas las entrevistas que le hacen. Con apenas 11 años, su presente ya lo ubica en la élite del ajedrez mundial y su futuro lo proyecta como uno de los grandes nombres en la historia del deporte ciencia.