La Capital | Ovación | Faustino Oro

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El niño de 11 años logró obtener su primera norma de gran maestro en un torneo que se lleva a cabo en Madrid.

24 de septiembre 2025 · 16:56hs
El ajedrecista Faustino Oro. 

El ajedrecista Faustino Oro. 

El ajedrecista argentino Faustino Oro, que el próximo 14 de octubre cumplirá 12 años, atraviesa el mejor momento de su carrera. En el torneo Nave Bellver Insud “Prodigios y Leyendas”, que se disputa en Madrid, alcanzó la puntuación exigida para obtener su primera norma de Gran Maestro, un paso clave hacia el título más prestigioso del ajedrez mundial.

En Madrid, a falta de dos rondas para el final, es líder absoluto con 6 puntos y principal candidato al título. Además, superó los 2500 puntos de Elo, una cifra inédita para su edad que Anatoli Karpov, Bobby Fischer, Garry Kasparov y Magnus Carlsen nunca pudieron lograr siendo tan jóvenes.

Para ser Gran Maestro, la FIDE exige tres normas de alto rendimiento en torneos oficiales. Oro ya consiguió la primera y busca completar las otras dos antes del 10 de marzo de 2026, fecha límite para batir el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra, que logró el título a los 12 años, 4 meses y 25 días.

>> Leer màs: Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

El joven argentino, que descubrió el ajedrez en plena pandemia de 2020, está bien posicionado para lograrlo. Su estilo sólido y su preparación intensiva lo convierten en un serio candidato a convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia.

De San Cristóbal a España

Hasta diciembre de 2023, Faustino vivía con sus padres en el barrio porteño de San Cristóbal. Alejandro y Romina, ambos contadores y ejecutivos de multinacionales, renunciaron a sus empleos para acompañar a su hijo en el desafío. La familia se instaló en Badalona, cerca de Barcelona, donde Oro encontró el entorno ideal para competir en los principales torneos de Europa.

La pasión del pequeño por el ajedrez nació casi por casualidad. Antes de la pandemia, lo consideraba un juego “aburrido” y prefería el fútbol y el básquet. Fanático de Vélez, pasaba horas jugando con la pelota en el living hasta que su madre lo impulsó a aprender ajedrez con su padre. Lo que comenzó como un pasatiempo se transformó en una carrera meteórica: hoy, su papá ya no puede ganarle ninguna partida.

>> Leer más: Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

Faustino Oro, conocido como "El Messi del ajedrez”

Oro ya fue campeón metropolitano y argentino en la categoría Sub-8, además de ganar la medalla dorada en el Panamericano Sub-10. En el historial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), se lo reconoce como el mejor jugador del mundo en las categorías Sub-8, Sub-9, Sub-10 y Sub-11. Actualmente, se ubica entre los 500 mejores jugadores del planeta.

Faustino dedica cerca de 55 horas semanales a su formación: 20 a partidas, 15 a cálculos, 8 a táctica y 12 junto con sus entrenadores, provistos por la Federación Argentina de Ajedrez, a la que representa en competencias internacionales.

El joven, apodado por muchos como "El Messi del ajedrez”, ya es el Maestro FIDE más joven de la historia y se convirtió en protagonista habitual de los principales torneos del mundo. En marzo de 2025 sorprendió al vencer, en una partida ultrarrápida a un minuto por jugador, al número uno del ranking y cinco veces campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen.

Mi sueño es ser campeón mundial, pero lo más importante es divertirse”, suele repetir Faustino en todas las entrevistas que le hacen. Con apenas 11 años, su presente ya lo ubica en la élite del ajedrez mundial y su futuro lo proyecta como uno de los grandes nombres en la historia del deporte ciencia.

Noticias relacionadas
Lionel Messi, junto a Jorge y José Mas Santos, y David Beckham el día de la presentación oficial.

"El padre de Messi maneja todo en Inter Miami": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

La derrota de Gimnasia en cancha de Deportivo Riestra se sumó a la que había sufrido contra Unión.

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

El disparo de la cámara de la reportera gráfica de Ovación fue tan preciso como el de Angelito Di María.

Di María jugará condicionado ante Gimnasia en La Plata

Fernando Echenique y Andrés Merlos dirigirán los partidos de los rosarinos en la próxima fecha.

Clausura: Central y Newell's, con los mismos árbitros que los dirigieron en la cuarta fecha

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Lo último

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Ovación
Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez
Ovación

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El padre de Messi maneja todo en Inter Miami: la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

"El padre de Messi maneja todo en Inter Miami": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

Cómo llega Gimnasia, el próximo rival del Central de Holan en el torneo Clausura

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

La Ciudad
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad vs. retenciones: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad vs. retenciones: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos
Información General

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión
Zoom

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones
Economía

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Salud

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum