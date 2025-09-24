Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La OPS valoró la contribución del efector público, ubicado en Rosario, en una investigación en pacientes pediátricos y adultos con problemas respiratorios

Un riguroso seguimiento de pacientes con afecciones respiratorias que se atienden en el Provincial fue validado por la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció el trabajo de la Unidad Centinela que funciona en el Hospital Provincial por su aporte en las investigaciones sobre virus respiratorios en pacientes pediátricos y adultos . La certificación otorgada por la organización internacional valida el trabajo realizado por profesionales de la salud de la entidad pública, que funciona en Rosario, en cuanto al impacto de enfermedades provocadas por influenza, covid y sincicial respiratorio, y la eficacia de las vacunas.

La experiencia que valida la entidad internacional se inició en 2024 a través de la Unidad Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves en articulación con áreas de Laboratorio y Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Con los datos obtenidos se podrán analizar la evolución, comorbilidades, grupos de riesgo, cobertura de vacunas y el impacto de los virus respiratorios en los próximos años.

La certificación de OPS, que también lleva la firma de la secretaría de Gestión Sanitaria de la Nación, reconoce el trabajo realizado por el Hospital Provincial a través de este estudio. Durante el acto en el que se otorgó esta distinción, la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, explicó la importancia de la unidad centinela en vigilancia epidemiológica, ya que se conforman en un centro de salud específico "que recopila datos de manera sistemática sobre enfermedades o eventos de salud particulares para monitorear su tendencia e impacto en una población".

El Hospital Provincial brinda atención a niños y adultos, lo que permite generar información sobre cómo afectan los virus respiratorios en diferentes edades. La información que se produce permite valorar problemáticas como Influenza (gripe), SARS-CoV-2 (que produce el Covid) y virus sincicial respiratorio (responsable de bronquiolitis), "para planificar políticas y anticiparnos a esos eventos”.

chumpitaz y equipo

La amenaza de los virus respiratorios

El equipo de Epidemiología provincial, coordinado por Ainalén Bonifacio, precisó que en 2024 se notificaron 186 casos y 160 en lo que va de 2025, en pacientes pediátricos y adultos internados, por infecciones virales que afectaron su salud respiratoria.

“La información nos permitió caracterizar tendencias a partir de variables epidemiológicas, clínicas y diagnósticas”, señaló la profesional.

Circuito de vigilancia de virus

Los integrantes del equipo detallaron el circuito de vigilancia. Explicaron que va desde la admisión de pacientes graves, identificación de casos junto a internación y UTI, confección de ficha epidemiológica, toma de muestra para biología molecular y notificación al Sistema Nacional de Vigilancia, con seguimiento hasta el egreso. Todo se realiza en articulación con Estadística del Hospital y Epidemiología provincial. El análisis de datos está a cargo de Gimena Luque, entre otros.

“Toda esta información es un insumo fundamental para preparar el sistema de atención, con asignación de recursos y estrategias para fortalecer la prevención”, remarcaron.

La entrega de la distinción contó contó con la presencia Area Castelli, Chumpitaz, además de Gala Molina, que explicó los criterios con los que trabajan, a partir de una definición estricta los casos que se notifican y evalúan. Por el Laboratorio del Hospital, Andrea Palavecino se refirió a la respuesta que brinda ese servicio y al tipo de muestras que analizaron. También estuvo el actual jefe del laboratorio, Luis Caprile.

Ana Laura Area Castelli, subdirectora del Hospital Provincial valoró el trabajo de servicios como Infectología, Clínica, Laboratorio, la UTI y áreas administrativas, entre otras que hicieron posible el funcionamiento oportuno de la Unidad: “En salud es vital contar con información para estrategias sanitarias y eso es lo que hicieron los equipos del Hospital Provincial, por eso acompañamos este reconocimiento a un trabajo que es para el cuidado de todos los santafesinos”.