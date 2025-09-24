La Capital | La Ciudad | infecciones respiratorias

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La OPS valoró la contribución del efector público, ubicado en Rosario, en una investigación en pacientes pediátricos y adultos con problemas respiratorios

24 de septiembre 2025 · 10:22hs
Un riguroso seguimiento de pacientes con afecciones respiratorias que se atienden en el Provincial fue validado por la OPS 

Un riguroso seguimiento de pacientes con afecciones respiratorias que se atienden en el Provincial fue validado por la OPS 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció el trabajo de la Unidad Centinela que funciona en el Hospital Provincial por su aporte en las investigaciones sobre virus respiratorios en pacientes pediátricos y adultos. La certificación otorgada por la organización internacional valida el trabajo realizado por profesionales de la salud de la entidad pública, que funciona en Rosario, en cuanto al impacto de enfermedades provocadas por influenza, covid y sincicial respiratorio, y la eficacia de las vacunas.

La experiencia que valida la entidad internacional se inició en 2024 a través de la Unidad Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves en articulación con áreas de Laboratorio y Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Con los datos obtenidos se podrán analizar la evolución, comorbilidades, grupos de riesgo, cobertura de vacunas y el impacto de los virus respiratorios en los próximos años.

La certificación de OPS, que también lleva la firma de la secretaría de Gestión Sanitaria de la Nación, reconoce el trabajo realizado por el Hospital Provincial a través de este estudio. Durante el acto en el que se otorgó esta distinción, la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, explicó la importancia de la unidad centinela en vigilancia epidemiológica, ya que se conforman en un centro de salud específico "que recopila datos de manera sistemática sobre enfermedades o eventos de salud particulares para monitorear su tendencia e impacto en una población".

El Hospital Provincial brinda atención a niños y adultos, lo que permite generar información sobre cómo afectan los virus respiratorios en diferentes edades. La información que se produce permite valorar problemáticas como Influenza (gripe), SARS-CoV-2 (que produce el Covid) y virus sincicial respiratorio (responsable de bronquiolitis), "para planificar políticas y anticiparnos a esos eventos”.

chumpitaz y equipo

La amenaza de los virus respiratorios

El equipo de Epidemiología provincial, coordinado por Ainalén Bonifacio, precisó que en 2024 se notificaron 186 casos y 160 en lo que va de 2025, en pacientes pediátricos y adultos internados, por infecciones virales que afectaron su salud respiratoria.

“La información nos permitió caracterizar tendencias a partir de variables epidemiológicas, clínicas y diagnósticas”, señaló la profesional.

Circuito de vigilancia de virus

Los integrantes del equipo detallaron el circuito de vigilancia. Explicaron que va desde la admisión de pacientes graves, identificación de casos junto a internación y UTI, confección de ficha epidemiológica, toma de muestra para biología molecular y notificación al Sistema Nacional de Vigilancia, con seguimiento hasta el egreso. Todo se realiza en articulación con Estadística del Hospital y Epidemiología provincial. El análisis de datos está a cargo de Gimena Luque, entre otros.

“Toda esta información es un insumo fundamental para preparar el sistema de atención, con asignación de recursos y estrategias para fortalecer la prevención”, remarcaron.

La entrega de la distinción contó contó con la presencia Area Castelli, Chumpitaz, además de Gala Molina, que explicó los criterios con los que trabajan, a partir de una definición estricta los casos que se notifican y evalúan. Por el Laboratorio del Hospital, Andrea Palavecino se refirió a la respuesta que brinda ese servicio y al tipo de muestras que analizaron. También estuvo el actual jefe del laboratorio, Luis Caprile.

Ana Laura Area Castelli, subdirectora del Hospital Provincial valoró el trabajo de servicios como Infectología, Clínica, Laboratorio, la UTI y áreas administrativas, entre otras que hicieron posible el funcionamiento oportuno de la Unidad: “En salud es vital contar con información para estrategias sanitarias y eso es lo que hicieron los equipos del Hospital Provincial, por eso acompañamos este reconocimiento a un trabajo que es para el cuidado de todos los santafesinos”.

Noticias relacionadas
Un bólido rojo atravesó el cielo en la madrugada

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Esqueletos de hormigón. Las obras del plan Procrear II siguen paralizadas.

La continuidad del programa de viviendas en el ex predio del Tiro Federal sigue en suspenso

La obra del Monumento a la Bandera formará parte de un movimiento llamado “arte efímero” y comenzará a plasmarse el día miércoles.

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Maquetas a nuevo. Empezó la renovación en las plazas La Esperanza, Yugoslavia y Hume. Durante todo el corriente año, el Plan de Plazas tiene programada la remodelación y la puesta en valor de 27 espacios públicos, en todos los barrios y distritos. 

Avanza la renovación de plazas en los barrios con islas aeróbicas y juegos integradores

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Lo último

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Los focos se registraron en las islas de Entre Ríos y el humo se hizo sentir desde Villa Gobernador Gálvez a San Lorenzo. El testimonio de los rosarinos

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Ovación
Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Policiales
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Ciudad
Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores
La Ciudad

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas