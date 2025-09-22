La Capital | Policiales | mujer

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Todo sucedió en Anchoris al 1600. La secuencia de la agresión se encuentra bajo investigación. La víctima fue derivada al Hospital Eva Perón

22 de septiembre 2025 · 08:16hs
La mujer baleada en zona norte fue derivada al Hospital Eva Perón. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La mujer baleada en zona norte fue derivada al Hospital Eva Perón. 

Una mujer de 43 años sufrió una herida de bala en el interior de su casa ubicada en Anchoris al 1600, en la zona norte de Rosario. Las primeras informaciones indican que la agresión se habría producido por un abuso de armas. La policía levantó en el lugar 3 vainas calibre 380.

Fuentes oficiales indicaron que todo sucedió el cerca el sábado alrededor de las 23. La Policía fue informada a través de una llamada a la central de emergencias 911 que en ese lugar había una persona herida de arma de fuego.

Cuando los agentes del Comando Radioeléctrico llegaron a lugar se encontraron con Franco A. , de 27 años, quien declaró que su tía Luciana S. sufrió una herida de arma de fuego en el interior de su domicilio.

>> Leer más: Mujer herida en una balacera contra una casa, donde los agresores dejaron una nota amenazante

La secuencia del ataque no estaba para nada clara. Fuentes oficiales indicaban que la mujer recibió el impacto de bala cuando estaba el interior de su casa, pero no se pudo determinar si los disparos fueron realizados desde desde la calle o por alguien que ingresó al inmueble.

La víctima fue atendida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) por una herida en pie derecho y trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para una mejor atención.

