La Capital | Información General | desaparición

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

La última vez que fueron vistas fue durante la noche del viernes 19 de septiembre. Dos de las chicas tienen 20 años y la tercera 15

24 de septiembre 2025 · 10:20hs
Desaparición de tres chicas en La Matanza: fueron vistas por última vez subiéndose a una camioneta blanca

Desaparición de tres chicas en La Matanza: fueron vistas por última vez subiéndose a una camioneta blanca
Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

Desde el fin de semana pasado, la localidad bonaerense de La Matanza se encuentra conmocionada por la desaparición de tres chicas menores de 21 años. En el marco de los rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes, aparecieron tres cuerpos en un domicilio en Florencio Varela, cuya ubicación coincide con la antena donde impactaron por última vez los celulares de las tres mujeres.

El hallazgo se dio este miércoles, minutos antes de las 8 de la mañana. Primero encontraron dos cuerpos, y a la hora encontraron el tercero. El hecho motivó la detención de dos personas más. Hasta el momento, hay cuatro detenidos.

Las jóvenes desaparecidas son Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Verri y Del Castillo son primas, mientras que Gutiérrez era amiga de ambas. Desde el viernes 19 de septiembre las tres chicas no vuelven a sus casa.

La última vez que las jóvenes fueron vistas fue ese mismo viernes por la noche en una rotonda de La Tablada (ubicada en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara). Según revelaron las cámaras de seguridad de la zona, se vio a las tres chicas subirse a una camioneta blanca.

En particular, el vehículo era una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. Pocas horas después, los celulares de las tres mujeres dejaron de recibir mensajes.

chicas desaparecidas

>> Leer más: Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Este martes, familiares, amigos y vecinos organizaron una movilización en el lugar que las jóvenes fueron vistas por última vez para pedir por su pronta aparición.

Qué se sabe hasta ahora y una posible hipótesis

En el marco de la investigación por la desaparición de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, este miércoles la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, dependiente de la Policía bonaerense, halló tres cuerpos en una casa ubicada en la zona de Villa Vatteone, localidad de Florencio Varela.

Lo particular es que la DDI llegó hasta esta vivienda por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona. Cuando arribó la policía, en la casa había un hombre y una mujer limpiando la casa. Las dos personas fueron detenidas

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, en el lugar allanado había un fuerte olor a lavandina y se hallaron rastros de sangre. La identidad de los cuerpos encontrados no ha trascendido públicamente.

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas en el marco de la investigación de la desaparición de Morena, Brenda y Lara. Se trata de una pareja de nacionalidad peruana, quienes serían los dueños de la casa allanada. Los otros dos detenidos son la pareja encontrada en el allanamiento limpiando el lugar.

Una de las hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa es que las tres chicas fueron asesinadas en el contexto de una fiesta organizada por un grupo “vinculada a una banda de narcotraficantes” de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

Noticias relacionadas
El pozo vacante está llegando a su récord histórico

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se jugará este miércoles

un hombre que quiso matar a trump intento suicidarse en el juicio en su contra

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

un alumno ira a juicio por crear con ia fotos eroticas de sus companeras

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Cuando se moja el celular es fundamental reaccionar rápidamente para salvarlo

Qué hacer si se te moja el celular

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Lo último

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: No tenía amigos, estaba solo

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Los focos se registraron en las islas de Entre Ríos y el humo se hizo sentir desde Villa Gobernador Gálvez a San Lorenzo. El testimonio de los rosarinos

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Ovación
Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Policiales
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Ciudad
Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores
La Ciudad

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas