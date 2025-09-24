Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo Luego de tres ausencias seguidas, representantes de Vassalli participaron de una audiencia para intentar destrabar el conflicto laboral. Hicieron una propuesta que evalúan los trabajadores 24 de septiembre 2025 · 17:19hs

La UOM y el Ministerio de Trabajo celebraron que se haya retomado el diálogo para superar el conflicto en Vassalli.

Una instancia de diálogo se abrió paso en el conflicto laboral de la fábrica de cosechadoras Vassalli. Representantes de la empresa se hicieron presentes finalmente en la audiencia realizada el martes por la mañana en el Ministerio de Trabajo de la provincia y formularon una propuesta para destrabar el conflicto. La oferta estaba siendo analizada por los trabajadores durante una asamblea en Firmat.

Luego de tres ausencias consecutivas, la presencia patronal cambió de por sí el clima de negociación en torno de un conflicto que se desató cuando los dueños de Vassalli incumplieron, hace más de tres meses, con el pago de salarios. El representante legal de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra, celebró que se retome el diálogo y valoró la insistencia de la cartera laboral para sentar a los empresarios en la mesa de discusión. “Es un avance enorme poder sentarse a hablar”, dijo el abogado, quien se excusó de dar detalles sobre la oferta de Vassalli ya que debía informarla primero a la asamblea. Sí aclaró que involucra la reapertura de la empresa y el levantamiento de sanciones a los delegados.

La escalada Es que precisamente el conflicto había escalado por la agresividad de los dueños de Vassalli, que incluso pusieron como representante a la mediática Florencia Arieto. Bajo su consejo hicieron denuncias penales contra el gremio e intentaron pasar el ámbito de negociación al Ministerio de Trabajo de la Nación, suponiéndolo más amigable para ellos. Al encuentro realizado el martes por la mañana asistió otro abogado, Leonardo Giletta, que aclaró que no tiene relación con aquella letrada.

“Se retomó el diálogo y se exploraron distintas alternativas, hay fuerte voluntad de todas las partes para reencauzar la situación, el desafío es enorme, pero hay un camino y somos muy optimistas de poder lograrlo”, dijo el abogado de la empresa.

El secretario de Trabajo, Julio Genesini, valoró el nuevo clima de negociación. “Celebramos la recuperación del diálogo, que en un momento se quebró por la postura de la representante legal de la empresa que desconocía a este Ministerio”, explicó. El martes próximo se realizará una nueva audiencia.