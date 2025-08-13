La Capital | Policiales | líder

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Lautaro "Laucha" Ghiselli fue detenido este martes por la Policía Federal a pedido del Ministerio Público de la Acusación de la provincia

13 de agosto 2025 · 12:02hs
Foto exclusiva de La Capital: Lautaro Laucha Ghiselli

Foto: Sebastián Suárez Meccia

Foto exclusiva de La Capital: Lautaro "Laucha" Ghiselli, líder de la barra brava de Rosario Central, detenido por la PFA. 

Lautaro "Laucha" Ghiselli es el nombre que aparece en distintas investigaciones como nuevo líder de la barra brava de Rosario Central. Tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte en noviembre pasado fue mencionado como sucesor en el mando del paravalanchas. Este martes fue detenido por la Policía Federal.

El sindicado nuevo jefe de la barra canalla fue aprehendido este martes por pedido de la fiscal Georgina Pairola. Lo detuvieron en un domicilio de Salta al 2400, donde secuestraron una camioneta y documentos. Según comunicaron desde la Fiscalía Regional, a Ghiselli lo sindican como organizador de una asociación ilícita vinculada a la banda Los Menores.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal y fueron en Martínez de Estrada al al 7700, 7900 y 8000, Urdinarrain al 7900, México al 1600, Franklin al 2600, Cerrito al 6800, Schweitzer al 7700, Ayala Gauna al 8000, González del Solar al 1200bis, Solís al 3000, Espinillo al 4000, Viamonte al 6900, Comando 602 al 4000, Barra 1300bis y Salta al 2400; todos de Rosario.

Los Menores

La fiscal Pairola es parte del equipo que lleva adelante la investigación por el doble homicidio de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo.La funcionaria también es quien encabeza la causa que investiga a miembros de la banda Los Menores, organización que aparece como presunta partícipe del crimen de los barras.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: sigue el misterio sobre la autoría material e intelectual

En ese marco en los últimos meses también imputó por asociación ilícita a algunos allegados a la banda como Lisandro "Limón" Contreras y el policía Jonatan Garraza.

Laucha Ghiselli es mencionado en la investigación por el doble crimen de Bracamonte y Attardo no solo como sucesor en el mando del paravalanchas. Sino que también lo ubican como una persona de confianza de Matías Gazzani, señalado como jefe de Los Menores y prófugo con pedido de captura provincial y federal.

Parte de la hinchada desde hace muchos años, en los últimos partidos se lo ha visto al mando del paravalanchas. Tal como lo muestra la foto que ilustra esta nota, correspondiente al partido por Copa Argentina disputado en junio pasado en San Nicolás.

