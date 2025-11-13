La Capital | Policiales | Policía

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

El extitular de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, fue sindicado como jefe de una asociación ilícita en la audiencia imputativa que comenzó este jueves

13 de noviembre 2025 · 16:00hs
El extitular de la policía rosarina

El extitular de la policía rosarina, Daniel Acosta, fue señalado como jefe de una asociación ilícita que malversaba fondos destinados a combustible.

El ex jefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados comenzaron a ser imputados este jueves por el millonario fraude con la carga de combustible a patrulleros. Por esa maniobra descubierta en mayo pasado, y que según la investigación fiscal era transversal a distintas áreas de la Unidad Regional II, ya habían sido imputadas 18 personas entre policías y civiles. A esa lista se sumó ahora quien fuera el titular de la Jefatura hasta hace seis meses, acusado como jefe de una asociación ilícita.

La audiencia imputativa a otras diez personas por la malversación de caudales públicos con los fondos destinados a la nafta de los patrulleros comenzó a la mañana en el Centro de Justicia Penal ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu. Está previsto que se extienda por más de una jornada y que, además de la exposición de evidencias, se discutan medidas de prisión preventiva.

Entre los nuevos imputados por el fiscal José Luis Caterina sobresale la figura de Daniel Acosta, quien había sido separado del cargo cuando el caso tomó estado público con casi cuarenta allanamientos simultáneos en Rosario y la zona realizados en mayo pasado. Si bien la fiscalía analizaba desde entonces su situación, ya que las maniobras involucraban a distintas áreas a su mando, la detención se produjo la semana pasada tras el acopio de nueva evidencia.

Con él fueron apresados, en su mayoría, jefes de cuerpos de la Unidad Regional II como los titulares de las secciones Caballería y Perros, del Grupo Táctico Multipropósito, de Comando Radioeléctrico, de Policía Adicional, Medicina Legal y Brigada Motorizada. “Siempre dijimos que esta era una investigación dinámica”, indicó el fiscal Caterina tras el operativo en el que se incautaron celulares y otras evidencias.

La investigación se inició a raíz de aportes anónimos que daban cuenta de maniobras fraudulentas en la carga de combustible con el sistema llamado Visa Flota. A partir de seguimientos a patrulleros, informes de Asuntos Internos e intervenciones telefónicas se detectó un entramado institucional de sobrefacturación y cargas ficticias en connivencia con empleados de la estación Puma de Ovidio Lagos al 3900, cercana a la Jefatura.

Se descubrió que más de ochenta patrulleros que no estaban circulando cargaban nafta a razón de unos 20 mil a 30 mil pesos casi a diario. Las unidades monitoreadas con GPS cargaban más nafta de la que en efecto usaban: unos 14 litros cada cien kilómetros, cuando deberían haber gastado —en promedio— unos 8 litros por esa distancia.

Incongruencias

La pesquisa detectó que los gastos cargados en el sistema no se correlacionaban con la cantidad y frecuencia de las visitas que algunos efectivos realizaban a la estación. Se detectaron rendiciones de cuentas con información falsa. Es decir, los litros de combustible declarados eran superiores a los cargados. Cuatro civiles, empleados o administrativos de la estación, fueron implicados en las maniobras. En julio pasado sumaban 18 los acusados por la gravísima defraudación al Estado, estimada en unos 45 millones de pesos, nueve de ellos en libertad.

A esa lista se sumó desde este jueves Acosta, extitular de la Unidad Regional II, a quien Caterina solicitó imputar como jefe de una asociación ilícita y por los delitos de cohecho pasivo, peculado de caudales públicos y defraudación agravada por afectar a una administración pública, en este caso en carácter de partícipe primario.

Adrián Oscar Bahl, exjefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros, fue situado por el fiscal como miembro de esa organización acusado por los mismos delitos como. Al igual que el exjefe de Logística, Roberto Blanco; el exjefe de Policía Motorizada, Héctor Saucedo; el exjefe de Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría.

Otros detenidos como miembros de la asociación ilícita para quienes añadió el delito de falsedad ideológica son Fabián Becerra, exjefe del Grupo Táctico Multipropósito; el jefe de Policía Adicional, Nicolás Cuesta; el exjefe del Cuerpo Guardia de Infantería, Diego Luna; el exinspector de la VI Zona Edgardo Roldán y el exinterventor de Medicina Legal, Roberto Sandoval.

En tanto, el fiscal solicitó ajustes en las imputaciones de otros cuatro policías que ya estaban imputados en la causa, a la que se incorporó este jueves el encuadre de asociación ilícita. Rodrigo Domínguez, quien era jefe de la Secretaría Privada de la jefatura, fue señalado como organizador, en tanto que fueron acusados como miembros el exnumerario de Brigada Motorizada Juan Villordo; el exsubjefe de esa repartición, Juan Manuel Herrera; y al exjefe de Caballería y Perros, Darío Fantín.

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

