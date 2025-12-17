Handball: Central Córdoba arrasó en el ascenso y volvió a la primera división rosarina

Un año después de perder la categoría, las charrúas se quedaron con el Apertura y el Clausura, cerraron invictas el 2025 y serán de élite del handball rosarino

Y un día, Central Córdoba volvió a primera. Fue mucho más temprano que tarde. Después del descenso la temporada pasada, las charrúas pegarán la vuelta de inmediato al círculo máximo del handball rosarino tras una temporada arrolladora, con invicto incluido y un objetivo logrado con anticipación.

Hace un año, en vísperas de estas fechas, la Asociación Rosarina de Handball informaba el final de la temporada 2024 , con sus respectivos campeones y descendidos. Central Córdoba perdía la categoría luego del último puesto en el Apertura y sexto lugar en el Clausura. El torneo de ascenso surgía sobre el horizonte y la meta estaba clara: volver rápido a la A.

Las charrúas conocieron a sus rivales: Talleres de Arroyo Seco, Onkel, Sagrado Corazón “B”, Central Argentino de Venado Tuerto y Nueva Aurora “B”. Ninguno le pudo llegar a la cintura a Central Córdoba. Las de barrio Tablada pusieron el pie en el acelerador y sólo frenaron en la línea de consagración.

La fase regular del Apertura 2025 la terminaron líderes absolutas con 9 triunfos y un empate. En semifinales vencieron a Sagrado Corazón “B” por 27-17 y la final fue ante el único en todo el año que le sacó puntos con un empate: Talleres de Arroyo Seco. Pero no hubo caso, Córdoba se quedó con el título al llevarse la definición por 25-19.

El Clausura fue analógico. Esta vez, sin formato de ida y vuelta en el todos contra todos, el torneo se hizo más corto pero el resultado no mutó. Ganó los cinco encuentros en la fase clasificatoria, derrotó en semifinales a Río Negro (reemplazó a Central Argentino VT) por 22-18 y en la final hizo lo propio ante Sagrado Corazón “B” por 20-18 para festejar por duplicado.

>>Leer más: Central Córdoba tiene nuevo presidente hasta 2029

Apertura y Clausura adentro, ascenso también. Central Córdoba volvía a su lugar de pertenencia. No dejó dudas ni en la cancha ni en los números. Devoró a sus rivales.

“Queremos ir por más que la permanencia en 2026”

Inevitablemente, ascender de la manera que lo hizo Central Córdoba, invita a pensar en un 2026 de objetivos distintos, más entusiastas y de otro calibre. “A principio de año, estaba claro cual era el objetivo del equipo femenino: ascender a primera.

El Apertura lo utilizamos para conocer a los equipos y apuntar a la conformación de nuestro plantel. Una vez que arrancamos el Clausura, comenzamos a trabajar más fuerte en nuestras debilidades. Con el mismo objetivo, ganamos todos los partidos ascendiendo sin ninguna derrota”, le contó Sol Piedrabuena, DT de Central Córdoba, a Ovación.

La entrenadora y todo el plantel se ilusionan con una temporada venidera que oficie de extensión de lo conseguido en ésta que acaba de culminar. “Más allá de que ya habíamos ascendido sin jugar la final (por la sumatoria de puntos anuales), ascender invictas demostró las ganas del equipo, pero sabiendo que tenemos mucho por trabajar de cara al año que viene. Las ganas no son solo de permanecer. Sabemos que si trabajamos duro podemos ir por mucho más que una permanencia en primera. Este ascenso lo tomamos como puntapié para ir a pelear muchas cosas. Estamos muy contentas, vamos a seguir trabajando y vamos por nuevos objetivos en 2026”, cerró la DT charrúa.

“El descenso nos golpeó pero nos empujó a querer volver rápido”

Una de las referentes del equipo es Luz Alarcón, quien también charló con Ovación sobre el balance de la temporada y lo que se viene. “El Apertura fue un desafío porque veníamos golpeadas por el descenso en la temporada pasada.

>>Leer más: Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba: "Hay mucha sangre joven y viene con mucho empuje"

A la vez, fue lo que nos empujó a tener como objetivo claro volver rápido a primera. Fue un primer campeonato de adaptación, donde llegaron chicas nuevas que fueron sumando minutos y se acoplaron a la base que ya estaba en el club”, señaló la jugadora. Y agregó: “Para el Clausura ya estábamos afianzadas como grupo. Pudimos ascender antes de tiempo, lo que nos dio tranquilidad, sobre todo por saber que volvíamos al lugar donde pertenecemos como club. Cumplimos el objetivo”.

El plantel del ascenso de Central Córdoba

El plantel completo de Central Córdoba que consiguió el ascenso: Sabrina Pastor, Micaela Del Soglio, Paloma Bulacio, Lourdes Ponce, Lourdes Fontella, Luz Alarcón, Camila Bottaro, Sol Da Cruz, Lucía Da Cruz, Camila Dellana, Milena Marchetti, Clara Compez Pavón, Alondra Bellunghi, Helena Pucchetta y Sofía Echeverría. Cuerpo técnico: Sol Piedrabuena y Francisco Arturo.