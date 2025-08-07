Inspector copión: el ministro detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen

Pablo Cococcioni reconoció que el caso en el concurso de ascensos fue "shockeante". Precisó que la estrategia fue con dos dispositivos

El gobierno santafesino confirmó el pase a disponibilidad de un policía denunciado por copiarse durante un examen . Fuentes oficiales precisaron este jueves que el inspector utilizó dos dispositivos electrónicos diferentes mientras estaba en una evaluación para obtener el cuarto ascenso dentro de la fuerza.

El caso no sólo llamó la atención por la coincidencia en la revisión del concurso nacional para residencias médicas , sino también por la metodología. "Nos resultó sumamente shockeante la novedad" , admitió el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni , a través de LT8 .

El funcionario ratificó que el uniformado dejó de prestar servicio desde que detectaron la irregularidad. Mientras tanto se mostró sorprendido por las características del episodio: "Uno siempre puede tener una suspicacia, pero esto no lo habíamos visto hasta ahora", sostuvo .

Los encargados de la evaluación en la ciudad de Santa Fe descubrieron la trampa por un "movimiento sospechoso" mientras los postulantes estaban rindiendo. La prueba no era por escrito, cada persona utilizaba una computadora para cargar sus respuestas en la sala.

A partir del primer indicio, un funcionario le pidió al inspector que se sacara los lentes porque notó algo inusual. Entonces constató que se trataba de anteojos inteligentes, un dispositivo electrónico que suele tener conexión bluetooth y control táctil para manejar una cámara de video, entre otras funciones. "Estaba tomando imágenes y presumiblemente recabando información sobre el examen que tenía en pantalla", explicó Cococcioni.

Los evaluadores descubrieron otras irregularidades detrás de las gafas. De acuerdo a la reglamentación vigente, nadie puede tener un teléfono a mano cuando va a rendir, incluso si es mediante un sistema informático. El uniformado había cumplido con la normativa en este punto y había entregado el suyo cuando llegó. No obstante, en la requisa le secuestraron el celular de su pareja, que estaba vinculado con el dispositivo óptico.

Embed - INSPECTOR DE POLICIA SE COPIÓ EN UN EXAMEN DE INGRESO - PABLO COCCOCIONI

El ministro recibió aviso inmediato de lo que había ocurrido y este jueves expresó preocupación porque el efectivo ya había obtenido tres ascensos desde su ingreso a la fuerza; el paso siguiente era convertirse en subcomisario. "Estaba casi en la mitad de la carrera, aspiraba al quinto grado jerárquico de diez", detalló.

Una denuncia penal tras el examen del ascenso

Luego de la notificación, el caso pasó a manos del subsecretario de Control, Lucas Covacich. El funcionario ordenó el pase a disponibilidad y la apertura de un sumario disciplinario. "Por nuestra parte formulamos una denuncia penal para que la Fiscalía examine si podríamos estar ante un delito", añadió el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.

En el marco de este episodio, Cococcioni enfatizó que las autoridades "toman todas las precauciones" cuando llega la hora de los exámenes de los concursos de ascensos. A continuación, indicó: "Este caso es la muestra de un control que fue exitoso. Fue la atenta supervisión de nuestro personal la que permitió la detección".

De acuerdo a los primeros reportes sobre la evaluación, el inspector incumplió la prohibición del uso de dispositivos electrónicos cuando fue a rendir al Data Center del gobierno de Santa Fe. Frente a la repercusión que tuvo el caso, el ministro se refirió a la posibilidad de que se repita una situación similar: "Si alguien quiere hacer trampa en un examen, es una decisión individual. Yo le puedo garantizar cuál va a ser la decisión del gobierno".