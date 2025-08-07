La Capital | Información General | Policía

Inspector copión: el ministro detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen

Pablo Cococcioni reconoció que el caso en el concurso de ascensos fue "shockeante". Precisó que la estrategia fue con dos dispositivos

7 de agosto 2025 · 13:00hs
El funcionario impulsó la denuncia penal contra el policía.

El funcionario impulsó la denuncia penal contra el policía.
Los policías detenidos cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico al momento de los delitos investigados.

Foto ilustrativa

Los policías detenidos cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico al momento de los delitos investigados.

El gobierno santafesino confirmó el pase a disponibilidad de un policía denunciado por copiarse durante un examen. Fuentes oficiales precisaron este jueves que el inspector utilizó dos dispositivos electrónicos diferentes mientras estaba en una evaluación para obtener el cuarto ascenso dentro de la fuerza.

El caso no sólo llamó la atención por la coincidencia en la revisión del concurso nacional para residencias médicas, sino también por la metodología. "Nos resultó sumamente shockeante la novedad", admitió el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, a través de LT8.

El funcionario ratificó que el uniformado dejó de prestar servicio desde que detectaron la irregularidad. Mientras tanto se mostró sorprendido por las características del episodio: "Uno siempre puede tener una suspicacia, pero esto no lo habíamos visto hasta ahora", sostuvo.

¿Cómo hizo trampa el policía denunciado?

Los encargados de la evaluación en la ciudad de Santa Fe descubrieron la trampa por un "movimiento sospechoso" mientras los postulantes estaban rindiendo. La prueba no era por escrito, cada persona utilizaba una computadora para cargar sus respuestas en la sala.

A partir del primer indicio, un funcionario le pidió al inspector que se sacara los lentes porque notó algo inusual. Entonces constató que se trataba de anteojos inteligentes, un dispositivo electrónico que suele tener conexión bluetooth y control táctil para manejar una cámara de video, entre otras funciones. "Estaba tomando imágenes y presumiblemente recabando información sobre el examen que tenía en pantalla", explicó Cococcioni.

>> Leer más: Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Los evaluadores descubrieron otras irregularidades detrás de las gafas. De acuerdo a la reglamentación vigente, nadie puede tener un teléfono a mano cuando va a rendir, incluso si es mediante un sistema informático. El uniformado había cumplido con la normativa en este punto y había entregado el suyo cuando llegó. No obstante, en la requisa le secuestraron el celular de su pareja, que estaba vinculado con el dispositivo óptico.

Embed - INSPECTOR DE POLICIA SE COPIÓ EN UN EXAMEN DE INGRESO - PABLO COCCOCIONI

El ministro recibió aviso inmediato de lo que había ocurrido y este jueves expresó preocupación porque el efectivo ya había obtenido tres ascensos desde su ingreso a la fuerza; el paso siguiente era convertirse en subcomisario. "Estaba casi en la mitad de la carrera, aspiraba al quinto grado jerárquico de diez", detalló.

Una denuncia penal tras el examen del ascenso

Luego de la notificación, el caso pasó a manos del subsecretario de Control, Lucas Covacich. El funcionario ordenó el pase a disponibilidad y la apertura de un sumario disciplinario. "Por nuestra parte formulamos una denuncia penal para que la Fiscalía examine si podríamos estar ante un delito", añadió el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.

En el marco de este episodio, Cococcioni enfatizó que las autoridades "toman todas las precauciones" cuando llega la hora de los exámenes de los concursos de ascensos. A continuación, indicó: "Este caso es la muestra de un control que fue exitoso. Fue la atenta supervisión de nuestro personal la que permitió la detección".

De acuerdo a los primeros reportes sobre la evaluación, el inspector incumplió la prohibición del uso de dispositivos electrónicos cuando fue a rendir al Data Center del gobierno de Santa Fe. Frente a la repercusión que tuvo el caso, el ministro se refirió a la posibilidad de que se repita una situación similar: "Si alguien quiere hacer trampa en un examen, es una decisión individual. Yo le puedo garantizar cuál va a ser la decisión del gobierno".

Noticias relacionadas
La policía sumó una gran cantidad de vehículos cero kilómetro desde fines de 2023.

La Policía de Rosario ahorró $58 millones en combustible tras denuncias de fraude

investigan el hallazgo de decenas de vainas servidas en el microcentro

Investigan el hallazgo de decenas de vainas servidas en el microcentro

La campaña Talud Continental IV, desarrollada por científicos del Conicet y el Schmidt Ocean Institute, está llegando a su fin.

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será

La marca prohibida por Anmat vendía desde shampoo y acondicionador hasta alisados y tratamientos químicos

Anmat prohíbe la comercialización de una marca de productos para el cabello

Ver comentarios

Las más leídas

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Lo último

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

El gobierno de Santa Fe se hará cargo de los trabajos en pista y de balizamiento. Podrían llegar más aviones y de gran porte. Además, se operaría en días de niebla densa

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

Sueldo licuado: la mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Ovación
La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Política

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Información Geneal

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Filial canalla en Tucumán: Más que a Di María, amamos a Central
OVACIÓN

Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Información General

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega