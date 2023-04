Escuchas de un juicio revelan cómo se organiza la maquina sicaria de Los Monos

Aunque su nombre nunca tuvo resonancia en las páginas policiales de la ciudad, Brezik no es uno más en el hampa. Es uno de los hijos de crianza de Celestina Conteras , la madre del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero y su hermano Ariel Máximo “Guille” Cantero, actual líder de la temible banda de Los Monos.

La mañana del viernes 13 de marzo de 2020 Mariana Ortigala fue atacada a balazos cuando salía de su casa en el barrio Edén de Roldán y estaba a punto de subirse a su auto. Entonces tres hombres bajaron de un Citroën Picasso negro y con armas de grueso calibre le dispararon 27 veces. Cuatro de esos proyectiles alcanzaron a la mujer, que es hermana de Rodrigo Ortigala, un testigo protegido que perteneció al círculo íntimo de Esteban Lindor Alvarado, pero que como arrepentido declaró contra su ex amigo, finalmente condenado a prisión perpetua en junio pasado tras dos meses y medio de juicio en los tribunales provinciales.

En ese marco, la teoría del caso en manos de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, es que el crimen de Rodrigo Sánchez fue una represalia hacia Alvarado por el ataque contra Mariana Ortigala, hecho por el cual Sánchez estaba siendo investigado.

En esta causa Brezik está acusado de ser instigador del crimen y los fiscales solicitaron para él una condena de 25 años. También está acusado Rodrigo Nicolás “Cepe” Benítez, sindicado como integrante de una facción de la banda de Los Monos con directa injerencia en Villa Gobernador Gálvez liderada por Héctor Daniel “El gordo Dany” Noguera. Para Cepe, la acusación solicitó una sentencia de 25 años, ya que consideran que estuvo entre los que cometieron la ejecución el mediodía del 19 de marzo de 2020 en Wilde y Urquiza, frente al prado del Club Asturiano.

Oferta en los celulares

En los seis días que transcurrieron entre el ataque a balazos a Ortigala y el asesinato de Sánchez, una mujer fue asesinada en barrio Godoy. Su nombre era Débora Natalia Fernández, tenía tenía 30 años y era madre de un nene de 8. Recibió dos tiros en el pecho y era hermana de Darío David “Casquito” Fernández, un hombre que estaba preso y sindicado como un soldado de Los Monos. A partir de la investigación de ese crimen, el fiscal Alejandro Ferlazzo ordenó una requisa en la cárcel de Coronda, particularmente en la celda de Pablo Nicolás Camino, otro hombre de Los Monos y titular de una de las franquicias de la banda. En la celda incautaron un teléfono celular Galaxy J2 Prime que fue enviado a peritar y del cual el 23 de marzo de 2020 se realizó la extracción de importante información.

Al analizar el contenido del teléfono los peritos se toparon con un mensaje entrante con dos videos de la cámaras de videovigilancia que capturaron el ataque a Mariana Ortigala y fotos de dos personas que supuestamente fueron a preguntar por la mujer mientras estaba internada en un hospital. El mensaje decía: “Mira el diario y averiguame trankilo kien pudo ser lo k le pegaron a la abogada esa hermana de la causa del Esteban” (sic). Como respuesta, Camino recibió varios mensajes con domicilios de personas vinculadas al círculo íntimo de Alvarado tales como Nicolás “Fino” Ocampo, Adrián “Muertito” Fernández y Rodrigo Carlos Sanchez. Según escuchas en la investigación, Camino reenvió esos mensajes a su pareja, a quien le aclaró: “Es para el loko” y “Se lo voy aser” (sic).

Los mismos datos que se extrajeron del celular de Camino llegaron al teléfono de Otniel Almonte de León, alias “Dominicano”, quien por aquellos días estaba prófugo de la Justicia y bajo sospecha de haber asesinado al policía de la Oficina de Gestión Judicial Cristian Ezequiel Ibarra (el 22 de julio de 2019). Finalmente, el Dominicano fue capturado el 25 de marzo de 2020 a bordo de un auto en la autopista a Buenos Aires.

Los mismos datos circularon también por el celular de Jésica, la pareja de Carlos Damián “Toro” Escobar, en una especie de oferta abierta para los grupos de trabajo de sicarios de la banda. En una escucha, un contacto del Dominicano le dice: “Cuchá! Escúchame otra cosa. Hay un buen billete. Hay que juntar la gente. Yo ya hoy fui a hacer los puntos donde me mandaron. Ya tengo todo. Fui hoy tempranito... Ahí hablé con Anteojito (según los pesquisas uno de los apodos por el que se reconoce a Guille Cantero) y me dio el ok! Te da las herramientas para laburar. Todo”. Para la acusación esto expuso cómo las células de la banda de Los Monos se ponen en acción cuando Guille pide algo.

Mariana Ortigala recibió los videos del ataque en su contra desde un celular de Fiscalía a las 19.32 del 13 de marzo, es decir el mismo día de la balacera en su contra, y menos de dos horas después estaban en el celular del Dominicano (21.02) y de Camino (21.07), por lo que se presume que la mujer, ex amiga de Alvarado pero jugando para Los Monos, fue quien se los envió a ambos.

Rodrigo Sánchez, en tanto, fue ejecutado el 19 de marzo de 2020, seis días después del ataque a Ortigala. El “Fino” Ocampo fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa de Ocampo al 6600 a bordo de una camioneta Toyota Hilux modelo 2012 en compañía de uno de sus pequeños hijos el 16 de abril de 2021. Y “Muertito” Fernández, condenado a 3 años de prisión condicional como parte de la asociación ilícita que terminó en condena a perpetua para Esteban Alvarado, fue atacado al menos tres veces pero sobrevivió.

Con mano dura

El viernes pasado en el juicio al Gordo Brezik fue el momento de escuchar cómo actúa ese hombre con mano dura y sin miramientos con su gente aún estando preso. En varias de las grabaciones de audios escuchados en las audiencias se pone de manifiesto cómo verdugueaba a las personas que lo “hacen renegar”. Se oyen palazos y gritos de soldaditos que no daban con la talla. Esas grabaciones las utilizaba, según los fiscales, para amedrentar al resto de sus subordinados.

En un diálogo con un sicario al que le había encargado matar a Brian Cingolani por una disputa territorial de venta de drogas en la zona del barrio Parque Casas, Brezik dice: “Y bueno amigo esta la vida de tu hijo o la vida de Cingolani. Eso lo queres, eso lo preferís vos. Si vas a salir y vas hacer (inaudible) ahí tenes una rechata. Tenes hermano la chata. Que te cuesta ir con toda, lo chocás con toda y lo sacas fuera de circulación. Cuando lo chocas, ahí nomás agarras le metes tiros hermano. Agarrá y tirá para el campo. Y a la chata ahí nomas la desmantelan. La rompemos toda después”.

También se incorporó al debate un plan de Los Monos para ejecutar al ahora condenado Luis Paz, padre de Martín “Fantasma” Paz (asesinado el 8 de septiembre de 2012 en 27 de Febrero y Entre Ríos) cuando estaba detenido en la cárcel de Coronda, pocos días después de su detención el 10 de diciembre de 2018. Once días más tarde Paz fue trasladado al penal federal de Marcos Paz a partir de un informe de inteligencia de la Policía Federal (PFA) basado en escuchas telefónicas que reveló que don Luis podría ser asesinado con una granada de mano.

En las escuchas de ese plan aparecía Brezik, ya estando preso en el penal federal de Resistencia cumpliendo una condena a 17 años y 10 meses de prisión por tráfico de drogas, hablando con un reo identificado como “Chino” y alojado en la cárcel de Coronda. La vida de Luis Paz fue tasada entonces en un millón de pesos y una casa, recompensa que recibiría el autor del atentado por tirar una granada en su celda.

El 13 de diciembre de 2018 a las 14.27 Brezik se comunicó con un tal “Tuti” y le pidió que le pasara el teléfono al “Chino”. Entonces le dijo que “ahí en el lateral (por la celda) donde lo tenían a los otros lo tienen al viejo Paz. Hay un millón y un poquito más”, le dijo sobre la millonaria recompensa. El Chino le confirmó que “se puede hacer algo” y el Gordo redobló la apuesta. “Bueno avisame. De última que el otro (un cómplice) agarre el millón y yo te hago dar una casa donde vos quieras”. Luego Brezik le ordenó directamente que el resultado del ataque debe ser letal. “Tiene que toser” (por morir), concluyó Brezik.