Empezó el juicio por el asesinato de un ladero de Esteban Alvarado

La defensa de Cepe alegó que no hay pruebas suficientes para condenarlo y pidió su absolución. En tanto la defensa del Gordo indicó que si bien tuvo participación en el robo del auto, no sabía con que fin sería utilizado. A su entender, la razón por la cual lo vincularon a la causa es la relación que lo une desde hace años con Guille Cantero, motivo por el que su participación en el homicidio no va a poder probarse. Se estima que el juicio durará hasta fin de mes.