"Es la tercera vez que intentan matarme", reveló un testigo protegido de la causa Alvarado

“Es la tercera vez que me amenazan o bien me entero que van a matarme. Cuando tomé la decisión de declarar, en el futuro juicio a Alvarado, sabía a lo que me arriesgaba; pero creo que es un acto justo declarar y que Dios me protege. Estuve muchos años con Alvarado y no hay detrás de mí ninguna historia oscura, soy un hombre que cometió errores y estoy dispuesto a afrontarlos y a disposición total de la Justicia. Temo por mi vida, pero esta vez atentaron contra mi familia, eso ha creado un malestar en mucha gente. Sé que desde el Ministerio Público van a tomar otras medidas para cuidarme. Lo importante es que pueda estar tranquilo y con mi familia en paz. No hay muchos hombres que tomen mi decisión y lo hago por que en un momento me dije que la pesada mochila de haber sido testigo de algunas cosas la quiero dejar acá, en la tierra, y en los lugares donde se debe dejar”. La víctima habla pausado y tiene cerca de su lugar de trabajo fotos de amigos que murieron violentamente. En la casa una custodia policial lo asiste permanentemente, pero él preferiría poder trabajar en algún lugar protegido, aunque eso aún no se pudo lograr. “No sé, un galpón con una casa donde pueda instalar mi taller. Sé que los fiscales hacen lo posible, y tengo fe”.

La víctima tiene una teoría de cómo fue planeado el atentado. “El año pasado intentaron matarme dos veces y distintos amigos me avisaron. Esta vez, a partir de un trabajo legítimo que yo estaba haciendo, alguien se enteró de la venta del auto que arreglé y que iban a pagarme un dinero el día que fui baleado. Entonces intentaron hacer pasar el homicidio encargado como un crimen en ocasión de robo, de esta manera nadie iba a investigar ni se iba a hacer responsable de mi muerte. Pero volvió a salir mal, por suerte”, se consuela el hombre.