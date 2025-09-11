La Capital | Policiales | baleado

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

La persona arrestada por la Policía tiene 75 años. Habría efectuado un disparo al piso y el rebote de la bala alcanzó a la víctima. Sucedió en pasaje Suárez al 5.800.

11 de septiembre 2025 · 07:56hs
El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde está internado el hombre baleado en zona sur.  
La carabina que se utilizó en el incidente en zona sur donde un hombre fue baleado y quedó en grave estado. 

Foto: Policía de Santa Fe.

La carabina que se utilizó en el incidente en zona sur donde un hombre fue baleado y quedó en grave estado. 

Un hombre de 29 años se encuentra internado en grave estado tras ser baleado por su vecino de 75, quien fue detenido por la Policía. El incidente se produjo el miércoles a la tarde en pasaje Suárez al 5800 bis, en la zona sur de Rosario, y según las primeras informaciones el trasfondo de todo sería una discusión o conflicto entre habitantes del barrio.

La Policía de Rosario fue notificada del hecho ayer alrededor de las 18.30 a través de una llamada a la central de emergencias 911 en la que se denunció que había una persona herida de arma de fuego en ese lugar. Se trata un pasaje ubicado entre Balcarce y Moreno a la misma altura.

De acuerdo con fuentes policiales, el violento suceso se habría desencadenado por una discusión entre Omar V., de 29 años, y Pedro D., de 75. La información preliminar indicaba esta mañana que el primero habría agredido al segundo, arrojándole piedras y que Pedro D. se habría defendido esgrimiendo una carabina calibre 22 y realizando disparos al piso.

>> Leer más. Ataque desde una moto: un hombre fue baleado en el pecho en zona sur

Según esa versión que deberá refrendada por los investigadores, un proyectil que rebotó en el piso le dio a Omar V. en el abdomen. El hombre herido fue atendido por personal del Sies y derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. En ese nosocomio fue intervenido quirúrgicamente y luego derivado a la sala de cuidados intensivos donde se encuentra en estado delicado con asistencia mecánica respiratoria, pero estable.

carabina
La carabina que se utilizó en el incidente en zona sur donde un hombre fue baleado y quedó en grave estado.

La carabina que se utilizó en el incidente en zona sur donde un hombre fue baleado y quedó en grave estado.

La Policía, en tanto, detuvo a Pedro D., imputado en principio por abuso de armas y lesiones gravísimas, y secuestró una carabina de calibre 22 que habría utilizado en el hecho.

