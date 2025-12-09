La Capital | Ovación | club

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez recibió una fuerte sanción por los incidentes que provocó tras quedar eliminado ante PSM Fútbol

9 de diciembre 2025 · 18:43hs
Una durísima sanción recibió Coronel Aguirre por los hechos de gravedad ocurridos tras el partido que disputó en la ciudad de Puerto San Martín ante PSM Fútbol, por la sexta fecha del torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. El episodio que originó el castigo fue un verdadero bochorno.

El encuentro, jugado el domingo 30 de noviembre, finalizó con el triunfo de los verdinegros por 1 a 0 y así se clasificaron a la segunda fase. Tras el pitazo del árbitro Joaquín Urbani se armó una gresca generalizada donde hubo corridas, jugadores lastimados y balas de gomas. Tanto fue el descontrol que tuvo que intervenir la policía.

El informe de árbitro Joaquín Urbani

El informe de la terna arbitral fue lapidario contra el equipo de Villa Gobernador Gálvez: “Al finalizar el partido logro identificar al kinesiólogo del club Coronel Aguirre, Muñiz Fernando, que comienza a provocar a sus rivales, a generar conflicto, y arroja golpes de puño que impactan en muchos de ellos, y por otro lado, arroja objetos contundentes hacia ellos y hacia la parcialidad local", comienza el relato.

"Acto seguido, la parcialidad visitante logra evadir la seguridad e ingresa al terreno de juego, siendo entre 20 y 30 personas aproximadamente, y comienzan a enfrentarse con la policía, y a agredir a los jugadores del club Puerto San Martín, muchos de los cuales terminaron con múltiples heridas en sus labios y cabeza. También, generaron destrozos de varios objetos que pertenecían al club local (mesas, sillas, conos, etcétera), arrojándolos para agredir a la parcialidad local, momento en el cual también intentan traspasar el tejido para llegar a donde dicha parcialidad local se encontraba ubicada, no llegando a destino”, expuso el árbitro Joaquín Urbani al tribunal de disciplina.

El árbitro Joaquín Urbani junto a los capitanes de PSM Fútbol y Coronel Aguirre.

Coronel Aguirre no realizó descargo

Coronel Aguirre tuvo varios días para realizar los descargos correspondientes, pero "la institución y el integrante del cuerpo técnico acusados han desistido de realizar sus descargos por escrito, motivo por el cual corresponde darles por decaído el derecho que han dejado de usar y juzgar sus conductas en rebeldía", dice uno de los apartados del tribunal.

“Los hechos informados son de suma gravedad, de los cuales el club Coronel Aguirre no debe hacerse el distraído por el comportamiento inapropiado de sus simpatizantes, quienes pusieron en peligro la integridad física de los protagonistas, por lo que se lo debe castigar con extremo rigor legal", cita uno de los considerando del tribunal de pena.

“A la luz de los hechos investigados se puede apreciar la responsabilidad objetiva del Club Coronel Aguirre, al transgredir los reglamentos vigentes del Consejo Federal, por del comportamiento de sus allegados”, se agrega.

Un año de suspensión

"En función de los argumentos que fueron esgrimidos precedentemente, el tribunal de disciplina sancionó al Club Atlético Coronel Aguirre, afiliado a la Asociación Rosarina de Fútbol, para participar del Torneo Regional Federal Amateur por el término de un (1) año, aplicando al mismouna multa del valor de 100 entradas durante tres fechas, por el comportamiento inapropiado de sus simpatizantes. Por su parte, Fernando Muñiz, kinesiólogo de la institución quien es mencionado en el informe arbitral recibió 10 partidos de suspensión", concluye la dura condena al equipo de Villa Gobernador Gálvez.

