El ex fiscal regional Patricio Serjal fue reimputado y seguirá preso

El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, seguirá preso por el plazo de ley después de ser reimputado ayer por pertenecer a una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia que, según la acusación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, contaba no solo con el paraguas judicial sino también con protección de ciertos estamentos políticos de la provincia y de la policía santafesina. En tanto, el ex empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini, vinculado a la misma causa, continuará en libertad aunque bajo determinadas reglas de conducta. La resolución se conoció pasadas las 21 de ayer y fue dictada por la jueza Eleonora Verón.