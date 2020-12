Reimputación a Serjal, con pruebas y un audio sorpresa sobre Traferri

La reimputación contra el ex fiscal regional Patricio Serjal por pertenecer a una asociación ilícita de protección del juego ilegal tuvo este lunes a la tarde como arista más novedosa un hecho sin embargo esperado: por primera vez se expuso en una audiencia penal la carga de prueba que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acumularon contra el senador provincial (PJ) Armando Traferri. Los acusadores dijeron allí que el rol del legislador fue haber tenido conocimiento del vínculo del empresario Leonardo Peiti con el juego ilegal en la provincia y que, aprovechando sus influencias como senador de Santa Fe, fue el encargado de vincular al ex fiscal regional Serjal y al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, hoy presos, con el capitalista Peiti, a fin de orquestar una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal.