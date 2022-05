El asesinato del Pájaro Cantero, un crimen que cambió el mapa del hampa rosarino

Ya transcurrieron nueve años de un asesinato que sacudió los cimientos del mundo del hampa local. Un crimen que no termina de sorprender. Que nunca pierde su esencia. Que sacó del juego al líder de una banda y signó el futuro de una década que salpicó con sangre las calles de la ciudad haciendo estallar las estadísticas de crímenes en 2013 hasta la fría suma de 271 víctimas en el año más violento de la historia rosarina. Un crimen que modificó el orden establecido entre el hampa . Que en lugar de acotar el número de transeros en las calles los multiplicó. Un asesinato que puso entre la espada y la pared a una clase política que intentó gambetear un problema en el que terminó absorbida . Esta es la historia de un crimen que no debió ser: el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, líder de la banda de Los Monos, cometido la madrugada del domingo 26 de mayo de 2013 a las puertas de la disco Infinity Night de Villa Gobernador Gálvez.

“Este crimen quedó impune porque se investigo mal ex profeso. No se lo quiso investigar como se debía. Un ejemplo es que en Tribunales no se le tomó declaración a uno de los sobrevivientes del ataque en el que murió Cantero, Lisandro Mena, a quien asesinaron siete meses más tarde, la Navidad de 2013”, explicó un fiscal que participó de la causa. Pájaro tenia 29 años y era padre de tres hijos muy pequeños. “Los grandes crímenes de esa época, como el de Martín “Fantasma” Paz (en septiembre 2012), el del Pájaro o el de Luis Medina (en diciembre de 2013) no se investigaron porque no hubo una decisión política para ello. Y así le fue a la política con esa decisión”, explicó el funcionario judicial.

A las 5.45 del domingo 26, el Pajaro estacionó su Peugeot RCZ color gris plomo sobre la vereda, a metros del bailable Infinity Night, el boliche de Diego “Tarta” Demarre. Un local ubicado en colectora de Circunvalación al 1600 entre, entre Filippini y San Martín de Villa Gobernador Gálvez. Junto al Pájaro iban tres muchachos, uno de ellos conocido como “El tano”. El cuarteto había pasado por la estación de servicios de Moreno y Arijón y por el VIP del boliche Yumper, donde Pájaro jugaba de local. El boliche del Tarta ardía de gente. Pájaro se quedó en la vereda tomando whisky hasta que le dieron ganas de mear. Caminó unos metros y cuando se posicionó frente al portón de chapa de una fábrica de remolques comenzaron a escucharse detonaciones que provenían de un Ford EcoSport oscuro. Fue lo último que escuchó el Pájaro en su vida.

Néstor Marchetti, por entonces director del Hospital de Emergencias, explicó que Cantero “ingresó a las 6.08 al centro de salud. Llegó sin vida y con heridas de bala en todo el cuerpo”. Agregó que “a las 6.45 se determinó su deceso y que presentaba cinco perforaciones de proyectiles de un arma calibre 9 milímetros que le ingresaron por la nariz, la oreja, el pómulo, el hombro derecho y la zona inguinal”.

Una nueva era

Era el 26 de mayo de 2013 y con su muerte comenzaba la guerra más feroz e inédita de las calles de Rosario. En las estadísticas de homicidios el asesinato de Cantero fue el número 97 del año que terminó en una bestial carnicería: fue el año del récord en cantidad de homicidios dolosos en la región. A tal punto que en la semana posterior al asesinato del Pájaro, hubo cuatro muertes en venganza con atentados a tiros en zonas residenciales no periféricas. Entre las víctimas de esa venganza estuvo el Tarta Demarre, a quien los allegados al líder de Los Monos acusaron de haber entregado al jefe para que lo mataran.

A partir de entones todo se precipitó. El núcleo duro de Los Monos fue a parar a la cárcel y se lo juzgó. El gobierno de Antonio Bonfatti aceleró la creación de la Policía de Investigaciones (PDI, hoy Agencia de Investigación Criminal - AIC) y la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio, dejando atrás el modo escrito e inquisitorio.

“Si había un hampón que no había que matar era Claudio Cantero. Él era un tipo cerebral, frío, estratégico. Un pibe que en un día aprendió a jugar al ajedrez y enseguida se hizo excelente jugador. Era el que hablaba con la policía y con la política. Con su muerte vimos qué era el resto de la banda. Pájaro era la cabeza pensante; «Guille» (su hermano hoy condenado a más de 82 años de cárcel) un sanguinario impulsivo; y «Monchi» Machuca (el hermanastro también preson y cumpliendo condena) un gerenciador de soldaditos. El cerebro de la banda era Claudio. Por eso el que orquestó su asesinato sabía que para la banda de Los Monos iba a ser un golpe letal. Y así fue. Se enfrascaron en una guerra que los mandó a la cárcel con condenas duras. El que organizó todo esto se quedó con el negocio de la droga o directamente le salió mal la jugada. Porque en lugar de sacar a Los Monos del juego, los multiplicó en varias bandas”, explicó un investigador judicial.

La Justicia siguió una hipótesis. Que el crimen había sido ejecutado por la banda de Luis Orlando “Pollo” Bassi, un tipo que ya manejaba el negocio narco en Villa Gobernador Gálvez y que el 6 de marzo de 2017 se sentó en el banquillo de los acusados en calidad de organizador del asesinato junto a Milton Damario y Facundo “Macaco” Muñoz como autores materiales. El cuarto acusado fue Osvaldo Maximiliano “Popito” Zalazar, a quien se le achacó el delito de tenencia de arma de guerra. La fiscal Cristina Herrera pidió penas durísimas por el hecho: prisión perpetua para Damario y Muñoz, y 22 años para Bassi. Tres semanas más tarde el tribunal compuesto por Julio Kesuani, María Isabel Más Varela e Ismael Manfrín los absolvió por el beneficio de la duda. Pero no se avanzó sobre quién podría haber instigado semejante asesinato.

“Estuvo todo armado. Entonces, si ya sabía lo que iba a decir, ¿Por qué no nos dejó participar de la audiencia?. La absolución es injusta. Hubo demasiadas pruebas, yo personalmente conté lo que me dijo Mena, que es el pibe que asesinaron, que los vio. ¿Qué más quieren, que pongamos dos personas y que los maten enfrente de ellos?”, exclamó al finalizar la lectura del fallo Lorena Verdún, madre de dos de los hijos de “Pájaro”, actualmente detenida e imputada junto a su hijo Luciano por la tenencia ilegal de varias armas de fuego. “¿Qué somos, Bin Laden nosotras?”. dijo cuando se les informó que no podrían presenciar la lectura de la resolución. “Todo lo que pasa siempre es culpa de los Cantero y Los Monos, pero hoy quedó más claro que nunca”, agregó.

Y cargó contra el juez Juan Carlos Vienna. “El juez Vienna hizo todo mal desde un primer momento. Me puso en una causa (por asociación ilícita) a mí, que yo hacía más de seis años que no estaba con «Pájaro», por el sólo hecho de ser la madre de los hijos. Me metió en una causa, me puso todo lo que le acusaban a los Cantero y aparte, es obvio, se cae de maduro que eso fue todo bien armado porque si se empieza a ver de un tiempo para atrás que Vienna se fue de viaje con Luis Paz, como que fue todo armado para allanar a la familia Cantero y se llevaron a todos presos. Desde el más chico al más grande, creo que se salvaron los menores”, fustigó. El 27 de junio de 2018 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario ratificó las absoluciones.

Nueve años más tarde

Nueve años después del crimen del Pájaro un tribunal provincial dictará, en principio, la sentencia en una causa emblemática contra Esteban Lindor Alvarado. Un juicio que amenaza complementar en su debate con el proceso en el que fue condenado el núcleo duro de la banda de Los Monos en octubre de 2018. Dos causas para entender 25 años de narcocriminalidad. Un juicio que sin tener la resonancia y la crispación de la causa de Los Monos de 2018 expone para el debate posibles nuevas hipótesis para entender el crimen del Cantero.

“La primera cuestión que se evidenció en el juicio actual es que tanto Luis Pollo Bassi como Milton Damario estaban, en una investigación federal del año 2013, vinculados a la banda de Luis Medina, Esteban Alvarado y gran parte de la narcocriminalidad antimonos. El asesinato de Cantero terminó de configurar un mapa muy favorable a Alvarado y a los policías que estaban en su banda”, bosquejó un investigador de la causa que se está juzgando estos días. En 2013 fueron asesinados el Pájaro y Medina.

“Pero en el juicio a Alvarado hay otros elementos para configurar hipótesis. Quedó claro que la División Judiciales de la policía rosarina trabajaba para él y Medina. Lo dijo claramente el investigador Emilio Lencina (uno de los jefes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que investigó la trama narco de la banda de Alvarado entre 2013 y 2016) y todo eso estaba clarísimo en lo que guardaba el teléfono de Medina. Ahí hay un audio en el que José Luis Ramonda (policía de la División Judiciales) hablaba con Germán Almirón (también policía) y le preguntaba si (su colega) Luis Quevertoque tenía llegada a «Luis», a Luz Mar (Luis Medina). No sé, pero a Alvarado sí, le responden. Y en el teléfono de Medina decía que le bajaba 15 lucas por semana a los de Judiciales para vender drogas desde Rosario hasta Santa Fe”, explicó el investigador consultado.

“Esos policías que trabajaban para Alvarado, un mes antes del crimen del Pájaro le dieron al juez Vienna el número de Emanuel Chamorro para que lo pinchara. Ellos creían que ese número era del Guille Cantero. Es decir, la policía que trabajaba para Alvarado le dio al juez, en el marco del expediente por el crimen de Martín «Fantasma» Paz, el número de uno de los cabecillas de Los Monos para que los interviniera. Un mes antes del crimen del Pájaro todos Los Monos estaban escuchados”, explicó.

“Pensando en la reacción de Los Monos tras el crimen de su líder, y estando escuchados, era una excelente jugada para que buena parte de la banda quedara presa, como pasó. Y la cancha quedó abierta para que Alvarado y otros tipos pesados pudieran jugar su juego tranquilo”, añadió la fuente consultada. “Pensando con el diario del lunes y en quién fue el máximo beneficiado con el crimen de Cantero, hay líneas que se abren para repensar aquel asesinato”, sentenció el investigador.